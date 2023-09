La top model alicantina Cindy Kimberly sigue dando que hablar. La última polémica en la que se ha visto envuelta ha sido por las críticas recibidas en las redes sociales debido al atuendo con el que acudió a un "juicio" en Nueva York: con una elegante chaqueta pero con medias rosas y en tanga.

"Irrespetuosa" y "estúpida" han sido algunos de los epítetos reproducibles que ha recibido por parte de muchos usuarios tras la publicación de un vídeo y unas fotografías que forman parte de una campaña de moda para promocionar la nueva colección de Poster Girl. Muchos seguidores han tenido que estar explicando al resto que se trataba de una "performance".

La moda también es ficción

Algunos pensaron que las imágenes en las que aparece arrestada y, posteriormente, compareciendo a una vista oral en la Corte Suprema eran reales, y le afearon la ropa elegida para la ocasión. Otros, aun sabiendo que se trataba de una sesión de fotos publicitaria, le recriminaron la falta de respeto a las autoridades y a la Justicia y el "mal gusto" de las fotografías.

En la campaña, en la que también han participado Alana Champion y JT como otras "criminales" de la marca, se reproducen en forma de informativo una serie de situaciones ficticias con las calles de Nueva York como escenario.

Carrera meteórica

Cindy Kimberly saltó a la fama en 2015 cuando el famoso cantante Justin Bieber compartió una foto de ella en su cuenta de Instagram con la leyenda "Omg who is this!!" (¡Dios mío, quién es ella!). En ese momento, Cindy era una joven de 17 años que vivía en Dénia y trabajaba como niñera. La publicación provocó una avalancha de atención hacia su perfil de Instagram, y en poco tiempo, su número de seguidores se disparó.

Tras el revuelo mediático, Cindy comenzó a recibir ofertas para desfilar y posar, y decidió dedicarse al mundo de la moda.

Desde entonces ha trabajado para varias marcas de renombre y ha sido la cara de numerosas campañas publicitarias. Además, ha desfilado para varias marcas y diseñadores en semanas de la moda alrededor de todo mundo. Incluso ha cumplido su sueño de ser portada de la revista Sport Illustrated.

Además de su carrera como modelo, Kimberly ha aprovechado su popularidad en redes sociales para establecerse como influencer, compartiendo aspectos de su vida cotidiana, viajes y consejos de belleza con sus seguidores.

Aunque Cindy Kimberly tiende a mantener su vida personal fuera del ojo público, ha sido pareja del campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton y actualmente es novia del futbolista Dele Alli.

Es conocida su pasión por el arte y a menudo comparte sus propios dibujos y pinturas con sus seguidores en las redes sociales.

Cindy Kimberly pasó de ser una adolescente normal a una sensación de las redes sociales y una modelo reconocida en un corto periodo de tiempo gracias a un giro inesperado del destino.

Con su belleza distintiva y su trabajo, ha logrado establecerse firmemente en la industria de la moda, sector en el que ha lanzado hasta una línea de diseños propia.