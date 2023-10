La influencer y ex colaboradora de Telecinco, Alba Carrillo, nos sorprende una vez más. Esta vez, con el lanzamiento de su libro autobiográfico, 'Lista para la vida'. La publicación, más que un relato, es un viaje intenso y profundo a través de los episodios más crudos y desafiantes de su vida.

Tras una sorprendente salida de Mediaset y Telecinco, Alba Carrillo decidió distanciarse del mundo televisivo, encontrando en las redes sociales un nuevo espacio para expresarse y conectarse con su audiencia. Sin embargo, esta transición no fue mera casualidad. Carrillo ha admitido que este tiempo de reflexión y alejamiento de la televisión fue fundamental para escribir 'Lista para la vida'.

Uno de los capítulos más conmovedores y reveladores del libro gira en torno a su relación con Fonsi Nieto, el padre de su hijo Lucas. Confiesa Alba Carrilloque su reencuentro con Nieto en los tribunales fue un proceso traumático. "Nunca me ha dolido más el alma que cuando me vi frente a él en el juzgado", agrega.

Y no solo eso. En una declaración desgarradora, Alba Carrillo comparte el aborto que sufrió antes de convertirse en madre. "Aún recuerdo llorando a los dos mientras personas ajenas hablaban sobre nuestro hijo", comenta, aludiendo al inmenso dolor y la agonía que enfrentó durante ese periodo.

Pero Fonsi Nieto no es el único ex de quien Alba Carrillo habla en su libro. Feliciano López, el ex jugador de tenis con el que llegó a casarse, ocupa otro capítulo oscuro en la vida de Carrillo. Describe la relación como una experiencia "deshumanizadora", que la dejó sumida en una depresión profunda. "La forma deshumanizadora en la que todo sucedió, resultó desgarradora", afirma Carrillo. Las noches eran especialmente difíciles, revelando que: "Por las noches me despertaba con espasmos y pesadillas".

En un punto, Alba Carrillo recuerda cómo verbalizó su deseo de acabar con su vida, aunque aclara: "No quería morirme, aunque lo llegué a verbalizar. Lo que quería era detener la mente y descansar". Esta confesión nos muestra el lado más vulnerable y humano de Carrillo, que a menudo se muestra fuerte y decidida ante sus seguidores.