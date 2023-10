Isa P y Asraf celebraron su boda el pasado día 13. Una celebración que contó con grandes ausencias, que entristecieron, en parte, la celebración de este gran día para la pareja. Una de estas ausentes finalmente dio las razones de por qué no acudió a la boda y se disculpó: "Tengo que pedirles disculpas".

Y no, no fue la madre de la novia. Isabel Pantoja no se ha pronunciado sobre la ausencia a la boda de su hija, pero sí Ana Rosa Quintana, quien también estaba invitada a la celebración. En pleno directo durante la emisión de TardeAR en Telecinco, la presentadora aseguró que "tengo que pedir disculpas a Isa", destacando que "le tenía que haber avisado". Sin embargo, Quintana explicó que había un motivo familiar para no acudir a la boda: "Cuando hay familia, hay un puente... es complicado cuadrar unos y otros".

A pesar de ello, le lanzó un mensaje a Isa P, "os deseo toda la felicidad del mundo".

Ana Rosa Quintana es una destacada figura de Telecinco, con una extensa carrera profesional que abarca tanto la radio como la televisión. Sus inicios se sitúan en Radio Nacional de España, donde dio sus primeros pasos en el mundo de los medios de comunicación. Sin embargo, su salto a la televisión se produjo en 1982, cuando asumió la presentación de la edición nocturna del Telediario.

Al año siguiente, en 1983, Ana Rosa Quintana dio un giro a su carrera al trasladarse a Nueva York. En la Gran Manzana, ejerció como corresponsal para la emisora Cope y la revista Tiempo. Esta experiencia le proporcionó un amplio bagaje en periodismo internacional.

De vuelta a España en 1987, pasó por diversas emisoras de radio, consolidando su reputación como comunicadora. No obstante, su regreso a la televisión se materializó en 1994, cuando se incorporó al equipo de Telecinco. En esta cadena, asumió la conducción del programa "Veredicto". Su incursión en la pequeña pantalla marcó el inicio de su exitosa etapa televisiva.

En años posteriores, Ana Rosa Quintana expandió su presencia mediática al unirse a Antena 3 con un programa de testimonios llamado "Sinceramente Ana Rosa Quintana". Posteriormente, se convirtió en copresentadora de "Extra Rosa" junto a Rosa Villacastín, donde compartió su perspicacia periodística con el público.

Extra Rosa

Tras su etapa en "Extra Rosa", Ana Rosa emprendió un nuevo proyecto televisivo que le reportaría gran reconocimiento: "Sabor a ti". Este programa se erigió como un trampolín que catapultó a la presentadora, consolidándola como una de las principales figuras de Telecinco. Durante su tiempo en "Sabor a ti", Ana Rosa Quintana conectó con la audiencia, combinando el entretenimiento con la reflexión y la actualidad.

En 2005, la presentadora volvió a dar un paso importante en su carrera al unirse a la cadena Telecinco y asumir la dirección de "El Programa de Ana Rosa". Esta nueva propuesta televisiva compitió con el programa matinal de María Teresa Campos, quien se había trasladado a Antena 3 con su propio magazine. La competencia fue reñida, pero finalmente, Ana Rosa Quintana logró conquistar a la audiencia, lo que resultó en la retirada del programa de la Campos de la parrilla televisiva.

En la actualidad, Ana Rosa Quintana desempeña el papel principal en "TardeAR", el programa de tarde de Telecinco. Esta nueva responsabilidad supone un hito en su carrera y confirma su relevancia en el panorama televisivo. A lo largo de su dilatada trayectoria, Ana Rosa ha demostrado su versatilidad y habilidades comunicativas, lo que la ha consolidado como una figura influyente en el mundo de la televisión en España. Su experiencia y carisma continúan atrayendo a la audiencia, consolidando su posición en la industria de la comunicación.