Manuel Carrasco, el músico español que ha conquistado corazones con la intensidad de sus letras, se ha abierto en una reciente entrevista con Joaquín Sánchez. Entre las confesiones más notables, Carrasco ha compartido las razones por las que descartaría la idea de representar a España en Eurovisión 2024. Pero, ¿qué hay detrás de esta decisión?

Manuel no es ajeno al escenario de Eurovisión. Recordemos que en su edición de Operación Triunfo tuvo la oportunidad de representar a España. Sin embargo, las vueltas de la vida quisieron que fuera Ainhoa Cantalapiedra quien finalmente lo hiciera. Aunque algunos podrían pensar que quedó con un sabor amargo, Manuel asegura que "se alegró de que fuera Ainhoa" y agrega con sinceridad, “Se hace otro tipo de show que igual pegas tú (Joaquín) más que yo”. De hecho, cuando se le presiona sobre el tema, Carrasco revela que “no creo que hiciera un buen papel” y sostiene que “hay gente que lo haría mucho mejor”.

Pero, más allá de Eurovisión 2024 y los escenarios brillantes, es en el terreno personal donde Manuel encuentra su verdadera inspiración. A pesar de su talento innegable, admite: “Cuando eres joven te vienes abajo porque tienes tu inseguridad”. Para Carrasco, su fortaleza no solo radica en su habilidad para cantar, que según él "siempre se me dio bien y me hizo fuerte", sino en el núcleo sólido de su familia y sus raíces humildes. “Hay una base de curro que tengo dentro de mí que tiene que ver con lo que he visto en mi barrio, en mi casa, esa ley del esfuerzo y que nadie me regalara nada", afirma el artista.

Sus inicios, como él mismo lo cuenta, distan mucho de la imagen típica de un joven cantante ensayando en la ducha. Manuel comenzó en un lugar menos convencional: el váter. Y es desde ese espacio íntimo donde nacieron sus primeras composiciones sobre desamor durante su etapa en el instituto.

No obstante, en este camino musical, un pilar ha sido inamovible: su esposa Almudena. “No sería posible todo lo que me pasa a mí sin ella, es mi pilar”, reconoce Manuel Carrasco. Para él, el apoyo y la opinión de Almudena son cruciales. “Valoro mucho su criterio”, dice, y destaca cómo su contribución va más allá del respaldo emocional. “Sería imposible hacer todas las cosas excepcionales y bonitas que nos están ocurriendo si no estuviera ella en concreto porque a nivel creativo y artístico también me ayuda”.

En resumen, más allá de los focos de Eurovisión 2024, las historias de superación personal y la fortaleza que emana de las raíces y el apoyo familiar son las que realmente resuenan. Y para Manuel Carrasco, esa es su verdadera melodía.