Ana Guerra y Víctor Elías han causado revuelo entre sus fans tras compartir un amoroso mensaje en sus redes sociales. La pareja, que comenzó su romance en febrero de 2022, ha revelado que pronto se casarán. Radiantes y felices, ambos exhibieron sus anillos mientras mostraban el toque humorístico que los distingue.

La cantante de Operación Triunfo y el actor y músico, muy conocido por su papel de Guille en la serie "Los Serrano", han comunicado su compromiso en Twitter e Instagram.La publicación que hicieron en Instagram no dejaba lugar a dudas sobre su decisión. “Ella: 'Sí, quiero'. Él: 'Sí, quiero” y compartieron con un emoji de un anillo.

Cuando quieres anunciar tu compromiso y no encuentras la forma de salir bien y enseñar los anillos 😂😂😂

Te adoro ♥️ pic.twitter.com/oWCum0JarI — Ana Guerra (@anaguerra) October 29, 2023

Las felicitaciones y muestras de afecto hacia el actor y músico de "Los Serrano" y la ex participante de "Operación Triunfo" no tardaron en llegar. Otros artistas como Roi Méndez, Alfred García, Ana Mena, Miguel Ángel Muñoz, Roberto Leal y Antonio José les han enviado sus buenos deseos para esta nueva etapa. Natalia Sánchez, ex pareja de Elías y cercana amiga de ambos, aún no ha comentado al respecto.

Historia de su amor

La música fue el nexo que conectó inicialmente a Ana y a Víctor. Antes de ser novios, él asumió el papel de director musical de Ana. “La música es el puente universal. Aunque no la entiendas, puedes sentirte conectado con ella y, en nuestro caso, nos ha unido más que nunca”, dijo Elías en un concierto en memoria de Rocío Jurado.

Lo que comenzó como una colaboración profesional se transformó en una relación muy cercana. Ambos no han dudado en demostrar su cariño en público y han compartido su deseo de tener una familia juntos.

“Víctor representa muchas cosas para mí. Ahora es mi novio, y significa todo lo que un compañero puede representar. Hay una gran complicidad entre nosotros... trabajamos en lo mismo, nos comprendemos y compartimos una pasión por nuestra profesión. Además, somos grandes amigos”, confesó Ana Guerra en su momento.