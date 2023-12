Ana García Obregón, conocida actriz y presentadora española, ha sido una de las protagonistas de la actualidad de este 2023 y no es para menos. Su decisión de recurrir a un vientre de alquiler para tener una niña, quien es en realidad su nieta, no ha estado y está exenta de polémica. La niña es hija biológica de su hijo fallecido, Aless Lequio, quien no pudo superar un agresivo cáncer en mayo de 2020. Este caso ha generado un amplio debate tanto en el ámbito social como político, destacando las complejidades éticas y legales que implica este tipo de decisión.