Día marcado en rojo en el calendario de Jesulín de Ubrique, que este 9 de enero cumple 50 años. Y lo hace en su mejor momento, ya que además de estar tan enamorado de María José Campanario como el primer día -y como la odontóloga ha gritado a los 4 vientos en su precioa felicitación en redes sociales al torero-, se enfrenta a nuevos e ilusionantes retos en el terreno profesional.

Y es que además de preparar su propia serie documental -que podría estrenarse este 2024- y de estudiar nuevas ofertas televisivas tras su destacado paso por 'Masterchef Celebrity', debuta como apoderado de un joven torero muy especial para él, Martín Morilla, nieto de Manuel Morilla, su descubridor y primer apoderado.

No sabemos si casualidad o no, Belén Esteban ha elegido precisamente el día del cumpleaños de Jesulín para acordarse de la hija que tiene en común con él, Andrea Janeiro, y dedicarle un cariñoso mensaje públicamente.

A pesar de que la joven, de 24 años, lleva una vida totalmente anónima y reside en Estados Unidos, la 'princesa del pueblo' no ha dudado en convertirla en protagonista en una fecha muy señalada para su padre, compartiendo a través de sus historias de Instagram una imagen con su hija cuando era tan solo un bebé.

Y, como acompañamiento a esta muestra de amor a Andrea, un fragmento muy significativo de la canción 'Me haces falta' de Marc Anthony: "Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti, en ti vi todo lo que siempre imaginé, pronunciaste mi nombre y yo, supe por fin que así comenzaría un cuento que no tiene fin". ¿Una felicitación envenenada de Belén a Jesulín en su 50 cumpleaños o mera coincidencia?

María José Campanario con su "niño"

"Felicidades por esta nueva vuelta al Sol al alma más pura que pueda existir; al del corazón más gigante; al que trabaja sin descanso,; al que me protege hasta del aire que pueda rozarme... Al que se emociona y llora con una canción de Rocío Jurado y con una niña chica que toca el cajón. Al que se despierta de noche para volver a poner su mano en mi pecho y decirme 'es que necesito saber que estás ahí'" han sido las emotivas palabras con las que María José ha felicitado a Jesulín revelando su lado más desconocido y sensible, y del que su mujer no ha dudado en destacar lo pendiente que está de ella en todo momento.

"Felices 50, "minino", mi niño, mi amor. No cambiaría ni uno solo de mis días a tu lado" confiesa la odontóloga, que termina esta felicitación pública que nos ha dejado sin palabras con una romántica declaración de amor al diestro: "No puedo decirte más que que te quiero, hasta donde la luz sea capaz de llegar".