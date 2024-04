Dulceida y Alba Paul desvelan el sexo de su bebé: "Tan felices, deseando conocerte"

Dulceida y Alba Paul, tras varios años de amor y después de haber superado una ruptura, desvelaron hace algunas semanas que Aida Domenech (Dulceida) se había quedado embarazada mediante el método ROPA y que, por lo tanto, estaban esperando su primer hijo. Para el aluvión de seguidores que acumulan entre las dos, la noticia causó un gran revuelo y provocó innumerables reacciones. Además de los mensajes de cariño de sus seguidores, la 'reina de Instagram' también ha tenido que soportar durísimos ataques que ahora ha hecho públicos en un vídeo en el que ha respondido con rotundidad a sus haters. "Ese niño necesita una familia normal"; "pobre hijo, condenado a vivir sin padre"; "negarle el derecho a un papá y una mamá es egoísmo, no amor"; o "renunciasteis a tener hijos desde que elegisteis tener una relación antinatural" son solo algunos de los mensajes de odio que ha recibido Dulceida y que le han hecho estallar: "Lo que está claro es que estas opiniones no son respetables, por eso hay que combatirlas y no quedarnos calladas" ha dejado claro.

Sin embargo, nada de esto ha podido empañar el momento tan feliz que están viviendo, que nunca ha ocultado sus deseos de formar una familia. Como no podía ser de otra manera, la pareja ha reunido a sus familiares y amigos para revelar el sexo del bebé que esperan.

"Tan felices, deseando verte pequeña", con estas líneas y con un vídeo en el que se muestran pletóricas descubriendo una pancarta gigante en la que se puede leer "Nena". En la siguiente escena se ve como se abrazan con sus familiares y amigos. Sin duda, esta noticia ha hecho que estén todavía más felices si cabe, ya que tanto Aída como Alba siempre han manifestado en sus redes sociales que les gustaría mucho que el bebé que esperan fuera una chica, de hecho, ya barajaban nombres; el único requisito era que empezara por la letra "A" para que las tres puedan compartir inicial.

Cómo es el método ROPA, la técnica que han usado Dulceida y Alba Paul para ser madres

Este tratamiento, que une la fecundación y recepción de embriones, permite a las parejas homosexuales femeninas compartir la maternidad. Una de ellas será considerará la madre genética, por haber usado su óvulo, en este caso Alba Paul, y la otra, madre biológica, por gestar el embarazado y encargarse de la lactancia, en este caso Dulceida.