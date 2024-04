Este es el mensaje ‘oculto’ de Shakira en El Clásico

Ayer, además del triunfo del Real Madrid sobre el Barcelona y la emoción de los aficionados coreando los nombres de sus jugadores, en las redes sociales se hizo eco el nombre de la cantante Shakira. ¿Te preguntas por qué?

Aunque no estuvo físicamente en el campo, Shakira encontró una manera de hacerse presente. Su historia pasada con Piqué la mantenía ligada al mundo del fútbol. A pesar de haber puesto fin a su relación con el jugador y con el Barça, ahora ha vuelto a surgir de una forma bastante diferente.

La artista colombiana reapareció en El Clásico del fútbol español con la viral frase de su canción sobre la infidelidad de Piqué junto a Clara Chía: "Las mujeres ya no lloran. Shakira. Nuevo álbum disponible ya".

Fue a través de la red social 'X' donde publicó una foto que mostraba perfectamente las vallas publicitarias del estadio. Destacando el hecho con una imagen que no pasó inadvertida.

A raíz de esta inesperada y sorprendente aparición, las redes sociales han sido el canal donde han comenzado a surgir las especulaciones, críticas y reacciones de los seguidores, como siempre ocurre en estos casos. Entre ellas, no han faltado los comentarios sobre “pobre Piqué” o "Shakira viendo el clásico es algo que no me esperaba...".

Shakira VS Karol G

En el caso de las artistas el éxito se mide por el impacto que generaron en el público las campañas publicitarias de ambas, siendo muy elogiada Shakira por el Real Madrid y señalada Karol G por el Barça.

De todas formas, las cantantes tienen un gran impacto a nivel mundial, más allá de que su música y sus letras no sean del agrado de todos.