No tiene su teléfono, el increíble motivo por el que Isa Pantoja no ha llamado a su madre

Isa Pantoja está en el punto de mira después de que Antonio Rossi revelase en 'Vamos a ver' que Anabel Pantoja se habría puesto en contacto con ella y con Kiko Rivera para pedirles, tras el ingreso de Isabel Pantoja en el Hospital Reina Sofía de Córdoba el pasado viernes -que ha desatado los rumores sobre su estado de salud- que por favor llamasen a su madre para intentar una reconciliación. Una conversación tensa en la que ambos le habrían dicho que no, negándose a iniciar el acercamiento familiar en un momento especialmente delicado para la artista.

Una información que Anabel negaba tajantemente muy molesta en redes sociales. "Es mentira, no he llamado a nadie para pedir nada y es lamentable que os sigáis inventando toda la película que queréis" estallaba, desmintiendo así su papel de intermediaria entre su tía y sus primos en un mensaje que poco después eliminaba.

Y aunque Rossi sigue manteniendo que esas llamadas existieron pero que la influencer las negaría para no enfadar a Isabel y Agustín Pantoja, que no sabrían nada de esa iniciativa ni se lo habrían pedido, Isa se ha alineado con su prima y este jueves intervenía en 'Vamos a ver' para asegurar que Anabel no le ha pedido que llame a su madre.

Horas después de este desmentido y de dejar claro que la hija de Bernardo Pantoja no ha intentado mediar para un acercamiento con su madre, la joven ha viajado a Madrid con su marido Asraf Beno y su hijo Alberto para arrancar sus vacaciones.

"El mismo cuento de siempre"

Y se ha mostrado cansada con el tema porque, como se lamenta, "es el mismo cuento de siempre... Me intentan hacer la mala cuando... Lo mismo de siempre, me intentan dejar de mala o de persona despreocupada cuando realmente no están mirando para la persona concreta que soy yo".

"Quien queda mal soy yo supuestamente y yo de lo que me tengo que preocupar me preocupo. Creo que no es nada grave, igualmente pregunté por mi madre. Es importante" ha añadido, confesando que está "muy tranquila con esto" y tiene la conciencia tranquila pese a no haber llamado a la tonadillera.

Isa insiste en que "Anabel nunca me ha dicho lo que tengo que hacer". "Me escucha, pero no se mete mucho, igualmente si tuviera que aconsejar a alguien sería a mi madre, pero no lo hace porque no lo ha hecho. No lo ha hecho" ha zanjado. "Alguna persona me ha dicho en plató alguna vez que debería hablar con ella, eso ha pasado, pero no de Anabel, de otras personas. Y mi respuesta siempre ha sido la misma, no tengo el teléfono y no hay más. Sin más" explica.

Reconciliación con Kiko Rivera

Unas palabras con las que deja claro que si no ha llamado a su madre es porque no tiene su teléfono, y tras las que ha tendido la mano a Kiko, dejando la puerta a una posible reconciliación: "No voy a hablar de nada pero a mi hermano también le quiero un montón, ahora no es el momento pero si le pasa algo también voy a estar" confiesa.

Tranquila y feliz con Asraf, Isa desvela que no sabe qué pensará su madre del gran momento personal que está viviendo, ya que como asegura "nunca le han gustado mis parejas", pero tampoco le importa. "Es mi vida y ya está, yo crezco, hago mi vida y mi hermano también ha tenido sus parejas hasta que ha encontrado la mujer de su vida, mi madre también ha tenido parejas y no hemos dicho nada" sentencia

Y precisamente demostrando lo enamorados que están 9 meses después de su boda, Isa y su marido se van de vacaciones, por lo que no pueden asistir a la fiesta de cumpleños de Anabel, en la que anunciará el sexo de su bebé. "Haremos videollamada para saberlo por lo menos. No lo sabemos y queremos saberlo ya para compararle cositas" afirma, confesando con una sonrisa que el embarazado le ha acercado todavía más a la influencer: "Justo ahora estamos más juntas porque compartimos muchas cosas y ella quiere mucho a Alberto, prácticamente hablamos todos los días y estamos en un momento súper bien con Anabel".