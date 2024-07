Kate Middleton asistirá este domingo a la final de Wimbledon entre Alcaraz y Djokovic

La princesa de Gales, Kate Middleton, acudirá a la final de Wimbledon que se celebrará este domingo entre el tenista español, Carlos Alcaraz, y el serbio, Novak Djokovic, según anunció en un comunicado el Palacio de Kensington, residencia oficial de los príncipes de Gales, informa EFE. Sería la segunda aparición pública de la princesa desde que le diagnosticaron un cáncer el pasado enero, una enfermedad que ella misma confirmó que padecía a mediados de marzo tras varias semanas de especulaciones sobre su estado de salud.

La princesa, que será la encargada de entregar el trofeo al ganador del torneo en la pista Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, no asistirá a la final femenina de Wimbledon, este sábado, y será la presidenta del club, Debbie Jevans, quien entregue el trofeo en nombre de Kate Middleton a Jasmine Paolini o Barbora Krejcikova. Mientras la princesa de Gales asiste a la final de Wimbledon, su marido y heredero a la corona británica, Guillermo, viajará a Berlín para apoyar a la selección de fútbol inglesa, que disputará la final de la Eurocopa contra España.

Middleton anunció que padecía cáncer en un vídeo publicado en las redes sociales, en el que también aseguró estar recibiendo un tratamiento con quimioterapia para combatirlo, después de varios meses ausente tras una operación abdominal en el mes de enero. "La operación fue un éxito. Sin embargo, las pruebas realizadas tras la operación revelaron la presencia de cáncer. Por ello, mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva, y ahora estoy en las primeras fases de ese tratamiento”, dijo entonces la princesa.

En todo este tiempo su única aparición pública fue a mediados de junio, en el tradicional desfile del Trooping the Colour, que conmemora cada junio el cumpleaños oficial del rey de Inglaterra desde 1760. Entonces, ya anticipó que participaría "en algunos compromisos públicos durante el verano", a pesar de no estar todavía fuera de peligro, según un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Estoy progresando, pero como sabe cualquier persona que esté pasando por la quimioterapia, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que dejar que tu cuerpo descanse. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo", añadió.

Aún fuera de la vida pública, el palacio de Kensington ha confirmado que Middleton está trabajando desde casa y mantiene algunas reuniones con su equipo sobre los proyectos benéficos en los que participa, algo que ha sido muy bien recibido por su familia. "El príncipe se alegra de que la princesa empiece a participar en el trabajo y los proyectos que son importantes para ella. Continuará centrando su tiempo en apoyar a su esposa e hijos, mientras continúa asumiendo sus deberes públicos", explicó un portavoz de la familia.