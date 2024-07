María José Suárez, tranquila tras contar su verdad sobre Escassi: "No tengo miedo de nada"

Tras la reciente entrevista de Álvaro Muñoz Escassi donde contó su versión sobre su ruptura con María José Suárez, la modelo ha decidido dar su propia versión de los hechos en el programa 'De Viernes'. Durante la entrevista, Suárez expresó su dolor y desilusión por la forma en que terminó su relación de tres años con el jinete, desmintiendo las afirmaciones de Escassi sobre una relación de "idas y venidas".

María José relató cómo descubrió las infidelidades de Escassi, mencionando un episodio específico en el que notó comportamientos sospechosos y finalmente descubrió la verdad a través de una videollamada: "Le llamo por videollamada y Valerín empieza a hacerle señales... él se puso muy nervioso y me colgó el teléfono. Blanco y en botella, era una mentira".

Europa Press

La ex Miss España también compartió detalles sobre la traición y la implicación de una mujer transexual en la historia. Según ella, recibió un correo de Valerín que confirmaba sus sospechas: "Me contó muchas cosas que pasaron ese día y me dejó en shock. No me molestó que fuera una chica trans, sino las mentiras y la situación en la que me vi envuelta".

Después de su esperada aparición en televisión, el equipo de Europa Press pudo hablar con la presentadora, quien ha dejado claras sus intenciones de pasar página respecto a la polémica con su expareja. En sus declaraciones afirmó: "Yo no tengo miedo de nada, yo ya he hecho mi entrevista, me he quedado a gusto y ya no tengo nada más que comentar sobre este asunto".

Visiblemente decidida a enfocarse en su bienestar y el de su hijo, subrayó que no considera una segunda oportunidad con Escassi: "Yo lo que quiero es pasar el verano con mi niño, disfrutar…". Con estas palabras, la modelo deja claro su deseo de cerrar este capítulo de su vida y centrarse en el futuro, lejos de las controversias.