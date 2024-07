¿Por qué todo el mundo está hablando de Alejandra Rubio y Nico Williams?

Centrada en la nueva etapa que está viviendo a la espera de convertirse en mamá por primera vez al lado de su pareja Carlo Costanzia, Alejandra Rubio ha dejado claro ante las cámaras de Europa Press que no le preocupan lo más mínimo las criticas que haa recibido por su faceta como actriz. "No pasa nada, todo está bien, de verdad, yo a mi vida y a mis cosas" sentenciaba la joven de regreso a casa. Sin adelantar si los planes de ser actriz seguirán formando parte de su vida, la hija de Tereu Campos prefiere centrarse en esta etapa de su embarazo en la que está procurando que las informaciones negativas no le afecten.

Conocedora del vídeo de la celebración de la Eurocopa de su madre que se ha hecho viral, la joven anima a su madre a seguir subiendo todos los vídeos que quiera independientemente del resultado: "Hombre, que esté feliz y rodeada de la gente que la queremos, ya está, eso es todo lo que deseo, que si tiene que hacer 180 vídeos para Instagram, que los haga". Por su parte, Alejandra reconocía que ella también había disfrutado del último exito de la Selección Española junto a Carlos Costanzia, aunque matizaba: "Él es menos futbolero que yo".

Alejandra Rubio y Nico Williams

Ahora que ha acabado la Eurocopa, las informaciones sobre los jugadores están a la orden del día, pero la de Alejandra Rubio y Nico Williams no es la que parece. Y es que las redes sociales arden en las últimas horas por su... ¡parecido físico!.

Sí los internautas creen que las facciones de ambos son muy parecidas, por no decir iguales.

Ante los últimos titulares que apuntan al gran parecido que comparte con uno de los jugadores de la selección, Nico Williams, Alejandra prefiere tomarselo con humor y responder: "Por favor, de verdad, más quisiera yo jugar así al fútbol y que me pagaran tan bien".

Y a ti, ¿se te parecen?