Sale a la luz una nueva infidelidad de Álvaro Muñoz Escassi: es actriz

La vida amorosa de Álvaro Muñoz Escassi siempre ha sido de lo más ajetreada, no viene de ahora. El jinete está en boca de todos tras su sonada ruptura con la ex Miss España María José Suárez, después de que esta descubriera que había mantenido una relación con una mujer transexual.

El escándalo ha trascendido más allá y ha llegado a la televisión donde tanto el jinete como la modelo han dado su versión de la historia. Escassi afirmó que la relación con María José pasaba por altibajos y que tenían una “relación abierta”, algo que la modelo negó categóricamente la semana pasada en el mismo plató de Telecinco.

Pero no sólo eso, María José explicó que existían, supuestamente, unos vídeos en los que aparecían ella y Álvaro manteniendo relaciones sexuales y de los que era conocedora Valeri. Una información que contó la modelo en '¡De viernes!' explicando que este fue el motivo por el que decide romper con él.

Y ahora sale a la luz una nueva relación que mantuvo el jinete en otra etapa de su vida,y fue cuando estaba con Lara Dibildos. Todavía muchos recuerdan cuando salieron a la luz unas fotos de Escassi con otra joven y él tenía que llamar en directo a un programa de televisión para disculparse y pedir perdón a Lara. Poco después retomaban la relación y fruto de esa unión tenían un hijo que ahora roza la mayoría de edad. Ahora es Chelo García-Cortés desde el programa ‘Ni que fuéramos shhhhh’ la que ha desvelado que Escassi no sólo le fue infiel a Lara con esa joven de las fotos si no que también mantenía una relación con una actriz.

“Al mismo tiempo estaba con otra persona que no quiere que se sepa. Yo conocí por casualidad a la persona que no salió en las fotos mientras que Lara se pensaba que sólo le había engañado con una”, explicaba la periodista. "Lo pasó mal porque se pensó que era la única y no era la única", ha relatado sobre la actriz de la que no ha querido revelar el nombre pero de la que ha dicho que ha trabajado mucho en televisión e hizo muchas series.

Nueva defensora para Muñoz Escassi

Y por si alguien no lo recordaba, Escassi estuvo casado con la millonaria venezolana Raquel Bernal. Una boda que tuvo lugar en diciembre de 2016 y que duró cinco meses. Ahora Bernal ha entrado en 'Espejo Público' y ha querido defender al jinete de todo lo que se está diciendo de él... sobre todo de ese perfil que se está dibujando de hombre oscuro.

"Fue un hombre totalmente desinteresado, me cuidaba al mil por ciento en la parte material. Le compré una colección de relojes y no me la aceptó, me dijo que no me gastara el dinero en eso… Los caballos me los quedé yo porque Álvaro no tenía cómo mantenerlos y me dijo: 'Raquel, por favor, quédate tú con los caballos, porque yo tengo como mantenerlos'" ha explicado Raquel a través de unos audios que ha emitido el programa.

De hecho, Raquel aseguraba que "él no aceptó ni ayuda económica ni aceptó que le dejara los caballos" y tampoco "se quedó con relojes, nada, es una persona totalmente desinteresada cuando yo le quería dejar eso".

Además, ha aprovechado para desmentir los bulos que hubo sobre su ruptura: "Eso que dicen que él me engañó antes de la boda y el mismo día de la boda, eso para mí no tiene ninguna credibilidad porque Álvaro se portó como un príncipe conmigo. Él no hizo nada, es un caballero, es una persona respetuosa. Me protegió en la parte económica... Que después nos separamos porque tenemos vidas diferentes es otra cosa".