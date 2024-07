Esta ha sido la reacción de Escassi tras la "pillada" con Hiba Abouk

La publicación de las fotografías que confirman una historia de amor entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk han vuelto a desatar los rumores y las especulaciones sobre cuándo comenzó esta relación y si es verdad que el jinete le fue infiel a María José Suárez con la actriz. Y es que aunque parecía que ambos no mantenían ninguna relación más allá de un encuentro en un cumpleaños, les han sorprendido juntos en varias ocasiones.

Por el momento la actriz ni confirma ni desmiente la relación pero parece que sus amigas también son desconocedoras de este incipiente amor. Bibiana Fernández ha afirmado que no conoce el tipo de relación que hay entre ellos y ha confesado que "ella es una mujer que yo quiero mucho, que confío mucho en ella y creo que es una mujer adulta y responsable, una actriz estupenda, si ella ha decidido tener una historia, que yo desconozco, igual son amigos, no he visto imágenes".

Y puestos a reflexionar sobre la conexión que han tenido, la veterana colaboradora de televisión explicaba que "tendrán una historieta que no tiene por qué ser un amor, se pueden tener historias y no ser un amor para toda la vida, cuando hablas desde el desconocimiento te cuesta".

Eso sí, Bibiana ha dejado claro que no "me parece una sorpresa" porque "la gente se separa, se junta, tiene un amor de verano, tiene una relación que no sabes dónde llega, las relaciones cuando empiezan no sabes dónde llegan. En cualquier caso, si son felices, bendita sea".

En cuanto a todo lo que se ha estado hablando de Álvaro en todo este tiempo sobre sus gustos sexuales, la artista explicaba que "ahora que existen tantos géneros, tanta libertad, entiendo que una mujer como pareja se pueda sentir desengañada, entiendo que las cosas se ajusten o no a parámetros que no entendemos", pero recalcaba que "es un momento en el que la gente se acuesta con quién quiere y como quiere".

La reacción de Escassi y María José Suárez

Aunque los protagonistas no se han pronunciado sobre esta relación, el jinete sí que ha querido compartir una reflexión en sus stories de Instagram. Con una imagen de una piscina con unas impresionantes vistas al mar, el andaluz escribía la siguiente frase: "La ira, el resentimiento, el odio... todos estos son venenos que tú bebes y esperas que otra persona muera. Pues no. La vida no funciona así. Tú bebes veneno, tú mueres. Esto es una vida muy justa", ha asegurado.

La que fuera pareja de Álvaro Muñoz Escassi, María José Suárez ha dado carpetazo a su historia de amor. Después de enterarse de la supuesta infidelidad del jinete con Valeri y del material audiovisual que este tendría en su poder sobre las relaciones íntimas que mantenían, la modelo decidía poner punto y final a su vínculo para siempre.

Tras saltar la noticia de la posible relación entre el jinete y la actriz, la modelo ha confesado que "estoy muy bien, perfecta, muy bien", aunque ha dejado claro que "pasar por esta situación no es plato de buen gusto para nadie, pero estoy muy bien".

Además, la modelo no ha dudado en reaccionar a las últimas palabras del jinete hablando de la ira y de la rabia por redes sociales, dejando claro que no se da por aludida: "No, hombre no, si están en la portada de una revista felices, no creo que piense en mí".

Al preguntarle qué le parece que nada más terminar su relación estos se fuesen de viaje a Túnez, María José evitaba mostrar su opinión: "No voy a contar nada de eso, no forma parte de mi vida y no voy a entrar".