Javier Ungría responde tajante a Elena Tablada: "La niña no es propiedad de nadie"

Este viernes, Elena Tablada se sienta en el plató de '¡De viernes!' para hablar de su victoria judicial contra Javier Ungría y ya en la promo que hemos visto anunciada en Telecinco suelta algunas pildoritas para el padre de su hija.

La influencer asegura que no quiere ningún Javier más en su vida y que cuando recibió la sentencia sintió un 'susto' tremendo porque sabía que eso no iba a ser el final sino el inicio de un proceso muy largo, ya que sabe que va a recurrir.

Hoy hemos hablado con Javier y lo cierto es que se ha quedado muy sorprendido al conocer que Elena ha recibido la sentencia favorable con susto: "¿Un susto? Pensé que había sido un bálsamo para ella, no sé el susto de dónde viene ahora".

En cuanto a las declaraciones de esta confesando que no quiere más Javieres en su vida, contesta que "me parece muy bien, me parece fenomenal, una decisión suya y estupenda" y al preguntarle si él quiere a más Elenas en su vida, Javier desvela que "yo quiero a mi hija, nada más, y lo que venga, pues que venga".

Una guerra que duraba años

Además, no le extraña que esté cansada de la guerra judicial que han tenido en los últimos años: "No me extraña, normal, después de este proceso tan largo e incómodo, no me extraña. Llevamos dos años con esto e imagino que estará cansada, me parece muy bien lo que diga, no voy a criticarla".

Ungría nos ha explicado que "los dos queremos lo mejor para nuestra hija, lo que pensamos que es lo mejor, cada uno en su papel, ella tiene una idea, yo tengo otra, en algunas zonas coincidimos y en otras no" y nos ha dejado claro que él solo quiere estar el mismo tiempo con su hija: "Yo no pido nada para mí, solo estar con ella el mismo tiempo, ella que diga lo que quiera".

En cuanto a si va a recurrir la sentencia, el empresario contestaba que "tengo claro que me lo estoy planteando, y seguramente si, tengo que seguir peleando porque yo solo quiero estar con ella siete días de cada catorce" y concluía asegurando que "la niña no es propiedad de nadie, somos dos padres".