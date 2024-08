El robo que ha sufrido el ganador de Supervivientes: "Por no tener no tengo ni calzoncillos"

Tremendo varapalo para Alejandro Nieto. El concursante ha sufrido un robo que le ha dejado en shock y del que parece que no se ha recuperado. Nieto se encontraba pasando un día en familia junto a su novia y su hijo en el Aquopolis cuando se vieron sorprendidos al llegar a su coche. "La verdad que el día que creía que iba a ser maravilloso al final se ha convertido en un infierno. Me han partido el coche", revelaba Nieto.

Y es que el concursante estaba haciendo un viaje por Madrid junto a su familia y llevaban el equipaje encima, así que los daños han sido mayores: "Se han llevado todas las cosas, la maleta de mi hijo, la de Tania, la mía. Me han dejado sin calzoncillos básicamente. Tenía mi oro, mis gafas... A mi hijo le han robado la ropa suya, la Nintendo, a Tania le han robado bolsos... de todo. Me han jodido un poco bastante".

Después de pasar el mal trago en casa de Marta Peñate, que les ha acogido tras este mal rato, Alejandro ha vuelto a hablar sobre el tema y ha estado cerca de compartir el valor económico tras echar cuentas, pero finalmente ha recapacitado y recalcado que lo que más le ha dolido es el valor sentimental: "Hasta mis moneditas que llevaba en la cartera de países, una pulsera que me compré en Santorini... Cosas que no me va a devolver nadie. Por no tener no tengo ni calzoncillos. Me han dejado pelado".

Este varapalo no ha sido nada fácil de gestionar y lo único que quiere Alejandro es "irse a casa". "Ha sido todo un desastre impresionante, pero pienso que hay un Dios ahí arriba que todo lo ve y que nos devolverá todo lo que tiene que devolvernos. Sinceramente tengo como una especie de miedo porque me han quitado la cartera, tienen mi DNI, mi documentación, mi tarjeta de crédito, la sangre que yo tengo... Es como que me he quedado desnudo", se descargaba el concursante de reality.