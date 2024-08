Isa Pantoja se sincera al hablar del desahucio y la venta de Cantora: "Muy poquito trato".

La colaboradora de televisión Isa Pantoja ha hecho unas declaraciones contundentes sobre varios temas relacionados con su familia, en especial respecto a la venta de Cantora y su relación con su madre.

Ante la reciente felicitación en redes sociales de Anabel Pantoja a Isabel Pantoja por su 68 cumpleaños, la joven ha sido tajante al responder si tenía planes de felicitar a su madre: "No". Su relación con la famosa tonadillera sigue siendo tensa y distante, como ha dejado claro en múltiples ocasiones.

Respecto a la posible venta de Cantora, la emblemática finca familiar, Isa ha mostrado una mezcla de tristeza y resignación: "Me da penilla, ¿sabes? Pero como es para un buen fin, pues... Si se vende, que sea para un buen fin y que al final todo quede bien. Y por lo menos este problema ya esté solucionado. Así que me alegro también por mis sobrinas, sobre todo". La venta de Cantora ha sido un tema muy polémico dentro del clan Pantoja, generando diversas opiniones entre sus miembros.

En cuanto al desahucio de Junko, la viuda de Bernardo Pantoja, la colaboradora ha preferido mantenerse al margen: "No tengo ni idea. En todo caso, la que pueda hablarte de eso es mi prima Anabel, que ha sido la que más relación ha tenido y que, o sea, Junko ha estado cuidando durante años a mi tío. Entonces, si alguien te tiene que decir un poco es ella, porque yo con ella he tenido muy poquito trato". Ha dejado claro que no tiene mucha información sobre este asunto, sugiriendo que Anabel Pantoja sería la persona indicada para hablar sobre el tema debido a su relación más cercana con la mujer de su padre.