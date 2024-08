Este campeón olímpico salió en un capítulo clave de ‘Juego de tronos’

Daniel Wiffen hizo historia y se convirtió en el primer nadador irlandés masculino en subir a lo más alto de un podio olímpico, tras imponerse este martes en la final de los 800 libre de los Juegos de París. Sin embargo, algunos seguidores de Juego de Tronos reconocieron a este deportista por una aparición en esta exitosa serie.

Wiffen, de 23 años, se apropió de un nuevo récord olímpico tras completar la prueba en un tiempo de 7:38.19 minutos, casi tres segundos menos que la anterior plusmarca en posesión del ucraniano Mykhailo Romachuk desde los pasados Juegos Olímpicos de Tokio en los que los 800 se estrenaron en el programa masculino.

Aunque, antes de que Daniel Wiffen fuera reconocido como nadador olímpico, saltó a la fama en su adolesecencia por haber aparecido en uno de los capítulos más famosos de 'Juego de Tronos', donde tanto él como su hermano gemelo aparecían como extra hace 11 años. Se trata de la 'Boda Roja', uno de los episodios más icónicos de la serie, y en el que su participación fue posible por su hermana, quien tuvo un papel más relevante como Neyela Frey.

¡De "Juego de Tronos" a medallista de #oro! 😱🇮🇪



Daniel Wiffen, que fue extra en la famosa escena de la 'Boda Roja', se acaba de convertir en el primer irlandés en la historia que gana un oro olímpico en natación. 🏊‍♂️



El trono, ahora, es dorado. 🥇#Paris2024 I @WiffenDaniel pic.twitter.com/TIkOSn6qJg — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 30, 2024

“Realmente no sabía nada de ‘Juego de Tronos’ cuando era más joven. Mis padres no me dejaban ver la serie, pero mi hermana consiguió un papel importante y yo acabé como extra en la ‘Boda Roja'", confesó en una entrevista para el canal oficial de los Juegos Olímpicos. "Fue una experiencia genial, especialmente al ver cómo se desarrolló todo”, ha finalizado.