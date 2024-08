¿Quién es la pareja de Simone Biles? Así es Jonathan Owens

Un año más, la atleta de élite Simone Biles ha vuelto a hacer historia asegurando una medalla de oro en los juegos olímpicos de París 2024. Con esta victoria, es la quinta vez que la gimnasta ha pasado por el primer puesto del podio olímpico. Las olimpiadas aún no han acabado, y es muy probable que Simone vuelva a deslumbrar con su sonrisa y con más medallas de oro.

Detrás del éxito de Simone hay incontables horas de entrenamiento, la determinación de una campeona y el apoyo incondicional de todos sus conocidos. Este año, la gimnasta estuvo acompañada de su familia, amigos y su esposo, Jonathan Owens, un jugador de fútbol americano que conoció en una app de citas.

El inicio del matrimonio de atletas

Todo el mundo conoce a Simone Biles después de conseguir sus proezas olímpicas. Lo que quizás no conocen es que el 15 de febrero de 2022 se comprometió con un jugador de fútbol americano y el 22 de abril de 2023 se acabaron casando. La relación entre Simone Biles y Jonathan Owens empezó en 2020, justo antes de la pandemia del Covid-19 y gracias a una aplicación de citas.

Para una entrevista en el diario americano 'Texas Monthly', Simone explicó que el confinamiento le ayudó a centrarse en su vida personal. "Fue una de las pocas veces en mi vida en que todo se apagó y no podía hacer nada. Así que lo utilizamos para conocernos, para conocernos de verdad. Creó nuestro vínculo y lo hizo más fuerte. Ahora estoy muy agradecida". La pareja se dio 'match' en la aplicación Raya, un portal de citas online exclusivo dirigido a un público famoso o adinerado.

A partir de ese momento, al vivir los dos en la capital del estado americano de Texas, empezaron a tomar el contacto y a quedar más veces. "A él le gusta decir que yo me deslicé en sus DMs. Lo vi y yo estaba como, "Oh, él es bastante lindo", así que le dije hola... Y luego vi que estaba en el área de Houston, así que empezamos a charlar un poco, y luego empezamos a quedar una semana o dos más tarde", explica Simone en una entrevista para 'The Wall Street Journal'.

La pareja, desde el momento que formalizaron su relación, nunca ha dejado de apoyarse. Él acude a sus competiciones de gimnasia artística, y ella a sus partidos que juega con el 'Chicago Bears' de la NFL. Los dos parecen estar muy contentos con su relación y sus redes sociales están repletas de fotos de pareja. Estos días se puede ver a Jonathan Owens en las gradas del complejo olímpico apoyando a su mujer.

¿Quién es Jonathan Owens?

Owens nació el 22 de julio de 1995 en St. Louis, Missouri. Ha sido jugador de fútbol americano desde la escuela secundaria y continuó este deporte en Missouri Western State University. En 2018 fue reclutado por la NFL -la primera división profesional de fútbol americano-. Jonathan firmó con los Arizona Cardinals, sin embargo, en su primer año sufrió una lesión en la rodilla, por lo que fue incluido en la lista de reserva de lesionados hasta que fue liberado del equipo en agosto de 2019.

A principios del 2020, los 'Houston Texas' le contrataron para el equipo de prácticas. Fue ascendido a la lista activa el 4 de diciembre. Días después firmó un contrato de dos años por $1.175 millones que se extendería hasta la temporada 2022. El 3 de enero de 2022, Owens fue colocado en la reserva de lesionados. El 12 de mayo de 2023, Owens firmó con los 'Green Bay Packers', mientras que el 13 de marzo de 2024, Owens firmó un contrato de dos años con los 'Chicago Bears' portando el número 36.

Según Simone, Owens es uno de los hombres más considerados y dulces que conoce. Está muy feliz de haberle conocido y siempre le defiende cuando ha recibido críticas. Por ejemplo, cuando Owens participó en el pódcast 'The Pivot' y aseguró que él no sabía quién era Biles cuando la conoció por primera vez. También explicó que quién había salido ganando con la relación fue ella, ya que él es un gran partido. Los fans de Biles no se podían creer lo que decía, pero la gimnasta siempre le ha dado la razón.