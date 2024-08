Así es Chris Korn, la novia de Yuyee, ex mujer de Frank Cuesta

“Estoy muy agradecida de que haya llegado a mi vida en el momento adecuado, cuando me sentía tan aislada. Ya no estoy sola. Ahora tengo apoyo, y he encontrado un amor que me hace sentir segura de que soy lo suficientemente buena, y la amo por eso”. Así habla Yuyee, ex mujer de Frank Cuesta (conocido como “Frank de la Jungla” por su programa de televisión) de su actual pareja.

Yuyee, que ya previamente ha apoyado los derechos del colectivo LGTBI en su país natal, Tailandia (donde recientemente se ha aprobado el matrimonio homosexual, convirtiéndose el primer país del sureste asiático en alcanzar estos plenos derechos), ha comentado que Chris Korn, como así se llama su novia, es su “primera relación con alguien del mismo sexo, y es algo totalmente nuevo para mí”.

Además, ha confesado que una de sus amigas es también LGTB, “así que estoy acostumbrada a verla con otra mujer. No veo nada de malo en ello, amor es amor”. Además, ha puntualizado que “creo que todos somos iguales. Si más gente practicara la inclusión, tal vez habría menos conflictos”.

“Incitación al odio”

Frank Cuesta, famoso por su programa Frank de la Jungla, está atravesando un complicado conflicto con su exesposa, Yuyee Alissa Intusmith, relacionado con la propiedad del Santuario Libertad en Tailandia. Este santuario, un refugio para animales que Frank ha mantenido durante años, está registrado a nombre de Yuyee debido a las leyes tailandesas que impiden a los extranjeros poseer tierras.

Recientemente, Yuyee exigió a Frank un pago de 225.000 euros, a realizar en cuatro cuotas, para transferir la propiedad a nombre de su hijo mayor, Zorro. Frank ha expresado sentirse presionado y extorsionado por esta demanda, ya que perder el santuario sería devastador tanto para él como para los animales que allí residen. Además, la situación se ha complicado aún más porque Yuyee y su nueva pareja, Chris Korn, han presentado una denuncia contra Frank, acusándolo de incitar al odio. Esto ocurrió después de que Yuyee recibiera una oleada de amenazas y comentarios ofensivos en sus redes sociales, que supuestamente fueron incitados por declaraciones de Frank.

Frank ha hecho público su descontento, señalando que esta situación no solo está afectando su bienestar personal, sino también el de sus hijos, quienes están profundamente decepcionados por la evolución de los acontecimientos. Para enfrentar esta difícil situación, Frank ha recurrido a sus seguidores en las redes sociales, solicitando su apoyo para recaudar los fondos necesarios que le permitan cumplir con el pago y asegurar que la propiedad del santuario pase a nombre de sus hijos, garantizando así su futuro y el de los animales que cuida.