Alice Campello cuenta la verdad de su separación de Morata: "Las cosas explotan"

Tras los incesantes rumores, Álvaro Morata y Alice Campello han anunciado su separación a través de un mensaje en redes sociales. Ha sido el futbolista español el primero en realizar la publicación y confirmar así lo que no dejaba de comentarse en los últimos días.

Según el anuncio de Álvaro Morata, en su separación de Alice Campello no han intervenido terceras personas, como aseguraban los rumores que decían que el deportista habría sido infiel a su esposa y que ese era el motivo de la ruptura. Ahora, ha hablado la italiana y, a diferencia de Morata, ha dado muchos más detalles de lo sucedido.

El anuncio de separación de Morata

Alice Campello también ha colgado un mensaje en su perfil de Instagram para confirmar su separación de Álvaro Morata. La modelo, hija de un conocido industrial italiano que distribuye coches de la marca Fiat y Jeep, ha anunciado la ruptura en español y en italiano, su lengua materna.

El capitán de la selección española de fútbol había puesto un escueto mensaje en la misma red social para dar cuenta de la separación de la pareja, que tiene cuatro hijos en común.

El deportista, que ha asegurado que sus años junto a Alice Campello y la familia creada junto a ella "han sido maravillosos" y "lo mejor que hemos hecho jamás", no ha dado demasiados detalles sobre los motivos de la ruptura.

Lo único que ha hecho Morata ha sido asegurar que la modelo y él han "tomado la decisión de separar" sus "caminos" y que su relación ha sido "maravillosa" y llena "de respeto recíproco".

Alice Campello y Álvaro Morata, durante unas vacaciones. / INFORMACIÓN.

Sólo ha apuntado que han sido las "incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas" las que les han llevado a tomar tan drástica decisión y, al mismo tiempo, ha desmentido tajantemente que haya "habido faltas de respeto". En los últimos días se aseguraba que el futbolista había sido infiel a la italiana y que por eso el matrimonio hacía aguas.

Alice Campello toma la palabra

Tras las palabras del capitán de la selección española de fútbol, ha sido su esposa, Alice Campello, quien ha tomado la palabra y ha confirmado la separación de la pareja en lo que ha denominado como "la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida"

La italiana ha sido un poco más explícita sobre lo que ha empujado a ambos a separar sus caminos tras nueve años de relación y cuatro hijos en común. "No nos hemos podido querer más y aún seguimos haciéndolo -afirma la aún esposa de Álvaro Morata-, pero llega un momento en que se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan".

Además, la modelo ha asegurado qué les ha llevado a tomar la decisión de separarse. "Siempre nos hemos prometido no llegar nunca al punto de hacernos daño o ser tóxicos", porque siempre han pensado que era mejor "acabar antes" de que eso sucediera.

Y eso es, precisamente, lo que han hecho según Alice Campello: romper antes de perderse el respeto.

Sobre los rumores de infidelidad de Álvaro Morata, su mujer asevera que "no ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respecto por parte de ninguno" de los dos. Todo lo contrario, Alice Campello hace hincapié en que, durante los años de relación con el futbolista, éste no ha hecho sino priorizarla, cuidarla y respetarla, motivo por el que, afirma, no quiere dar cabida a ningún tipo de "especulación falsa".

Sobre la imagen de familia feliz que ambos proyectaban en Instagram y en la que ahora se ha visto que no todo era de color de rosa, Alice Campello ha dicho "nada es mentira" y que todo lo que mostraban era la realidad porque ambos se han querido mucho y "seguimos haciéndolo".

Por último, la modelo italiana ha querido dar las gracias a Álvaro Morata por "todo lo que ha hecho por mí, por cómo me ha cuidado, por el papá y marido que siempre ha sido, y desearle lo mejor SIEMPRE".