Una exconcursante de Supervivientes All Stars estalla y cuenta la verdad del programa una semana después de su desaparición

No ha pasado ni un mes desde el final de 'Supervivientes All Stars' y muchos de los participantes siguen en boca de todos. Una de las estrellas del programa de Telecinco fue sin ningún tipo de dudas Lola Mencía, que en su regreso a Madrid tras participar en el programa ha tardado poco en volver a aparecer en la gran pantalla para conceder una entrevista donde ha hablado de su paso por la isla.

La de León no consiguió hacerse con el triunfo al ser expulsada en un reñido duelo frente a Sofía Suescun y su amiga Marta Peñate, dos de las concursantes que más juego dieron a lo largo del 'reality'. Dos semanas después, la leona ha querido participar en 'Socialité Club' para contar su paso por Honduras y desvelar alguna de las verdades que oculta el programa.

"Esta vez he estado un mes escaso fuera de casa, pero ha sido más chocante que la otra vez, cuando estuve 4 meses allí", confesaba Lola. "Todavía sigo con la resaca emocional del paso por Honduras, sigo queriendo estar en la naturaleza", ha explicado la exconcursante de 'Supervivientes All Stars'.

Respecto a la vuelta a la realidad, ha comentado que ha sido "muy diferente" a la última edición en la que permaneció cuatro meses frente a los aproximadamente treinta días que ha estado ahora: "Ha sido más chocante no sé por qué razón, he tenido más 'tocs'", ha confesado.

Sin embargo, no ha dudado en resaltar todo lo que saca de su nueva experiencia en la isla: "Me llevo amigos y antes no había vivido mucho en convivencia porque estuve en el palafito, así que probarla y ver que aunque explote tengo más paciencia de la que creía. Y las pruebas, que creo que lo he hecho bastante bien”, ha desvelado.

A pesar de ello, ha querido recalcar alguna de las verdades del programa que se le ocultan a la audiencia: “Es más duro volver a Honduras, coincidimos todos en que segundas partes son más difíciles. La primera vez vas con más ilusión y quieres luchar y demostrar, y ahora te hace mucha ilusión volver con méritos, pero una vez llegas allí, ya lo sabes todo y no está el factor de aprender", ha concluido.