Divorcios musicales: las baladas más tristes que entonaron artistas como Rosalía, Ricky Martin, Miley Cyrus o todos los miembros de ABBA

Tras el bajón por el divorcio -crónica de una muerte anunciada- de Jennifer Lopez y Ben Affleck, dedicamos el tercer capítulo de esta serie de verano sobre divorcios famosos a las rupturas musicales. Y es que las relaciones sentimentales y sus finales abruptos han sido siempre una de las fuentes de inspiración más trilladas en la historia. Algunas parejas musicales aprovecharon el 'hype' cuando su amor iba viento el popa, pero también le sacaron punta a sus rupturas, escribiendo las letras más desgarradoras que se pueden imaginar, y en todos los estilos, del pop al reguetón o del rock al hip hop. Repasamos varios casos de divorcios musicales que dejaron a los fans casi tan desconsolados como a sus protagonistas.

Rosalía y Rauw Alejandro

Aunque nunca llegaron a firmar papeles ni a pasar por el altar, Rosalía (31) y Rauw Alejandro (31) estuvieron a un paso. Fue una de las rupturas más dolorosas del panorama musical de los últimos tiempos... La artista joven española más influyente, según 'Forbes', nunca había estado tan colada por nadie ni se había mostrado tan feliz en las redes sociales como el tiempo que fue novia y prometida del artista de Puerto Rico (2019-2023). Cierto es que cuando empezó en la música también mantuvo una relación de dos años con otro famoso cantante, C. Tangana (34). La cosa duró dos años, hasta que 'El Madrileño' se la pegó en un Primavera Sound con la actriz Berta Vázquez.

Tras un breve tonteo con Hunter Schafer, actriz de 'Euphoria', Rosalía comenzó a escondidas su noviazgo hasta ahora más largo con el boricua. Eso fue a finales de 2019, pero la confirmación llegó dos años después. Alfombras rojas, premios, mensajes cruzados en Instagram para deleite de los fans, y un nidito de amor en Manresa (la masía modernista La Morera; en venta desde abril). Pero cuatro meses después de anunciar su compromiso matrimonial y sacar su primer EP conjunto, 'RR', rompieron. Aunque Rauw negó las acusaciones de infidelidad, Rosalía ya no le sigue en las redes, y desde hace meses sale por Los Angeles con el actor Jeremy Allen White (33).

Imagen promocional del EP 'RR' de Rosalía y Rauw Alejandro. / Sony Music

Ricky Martin y Jwan Yosef

El cantante puertorriqueño de 'Livin' la vida loca' y el pintor sueco se divorciaron en julio de 2023 tras una relación de seis años y dos hijos en común. Ricky Martin (52) había tenido de soltero y mediante madre de alquiler a los gemelos Matteo y Valentino, en 2008, y con Jwan Yosef (39) llegaron Lucía y Renn, en 2018 y 2019. "Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nuestros hijos, preservando y honrando lo que hemos vivido como pareja durante estos años maravillosos. Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos", escribieron en un comunicado conjunto.

"Al igual que muchas parejas, Ricky y Jwan tuvieron una relación abierta durante la mayor parte de su matrimonio. Esto funcionó para ellos, hasta que dejó de hacerlo", ha aireado una fuente cercana al 'Daily Mail'.

El artista de origen sirio Jwan Yosef y su marido, el cantante puertorriqueño Ricky Martin. / EPC

Miley Cyrus y Liam Hemsworth

"Hemos estado juntos desde los 16 años. Y ocurrió que nuestra casa se quemó. Por aquel entonces estábamos comprometidos, no sé si realmente pensábamos que nos íbamos a casar algún día, pero cuando perdimos nuestra casa en Malibú, todo cambió", ha contado en un programa de radio Miley Cyrus (31). Su historia de amor con el actor Liam Hemsworth (34) comenzó cuando ambos eran adolescentes y trabajaron juntos en la película 'La última canción'. Fueron novios durante una década con varias rupturas y reconciliaciones, y aunque se prometieron en 2012 no se casaron hasta la víspera de Nochebuena de 2018. Pero todo acabó a los ocho meses del 'sí, quiero'.

Todas las etapas de la relación han sido descritas en varias de las canciones de Cyrus: 'Wrecking Ball', 'Malibu' o 'Drive', por ejemplo, hasta llegar a 'Flowers', un tema inspirado en su divorcio final, además de un himno al amor propio.

Fotograma de 'La última canción' (2010), la película en la que Miley Cyrus y Liam Hemsworth se conocieron. / TOUCHSTONE PICTURES

Cher y Sonny

Cherilyn Sarkasian, Cher (78), 'la diosa del pop', ha tenido 25 vidas extraordinarias. Su madre, que la metió en un orfanato porque no tenía dinero para mantenerla -aunque iba a verla todos los días-, y la sacó luego, cuando se casó con un banquero, siempre le aconsejó que buscase a un hombre rico. "Mamá, yo soy el hombre rico", le diría ella. Dejó los estudios a los 16 y se mudó a Los Ángeles. Allí, en una cafetería conoció a Sonny Bono, del que primero fue amiga, luego novia y, finalmente, esposa. Juntos formaron el dúo Sonny & Cher, que triunfó en los 60's gracias a su sonido hippy, alejado al de la Motown y la invasión 'british' de la época.

Triunfaron con temas como 'I got you babe' y su programa de televisión 'The Sonny and Cher Comedy Hour', en 1971. En la tercera temporada del espacio, la relación de la pareja comenzó a desmoronarse. Cuando Cher despuntó en solitario y conquistó las listas de ventas, Bono no lo soportó. Le fue infiel, y ella le pidió el divorcio en 1975.

Cher y su marido Sonny, en el programa de televisión que tenían a principios de los 70. / Bettmann

ABBA

Además de por sus pegadizas canciones disco con las que rompieron las pistas de baile en los 70 y principios de los 80, uno de los atractivos del grupo sueco ABBA -acrónimo de Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid- es que estaba formado por dos parejas: Agnetha Fältskog (74) y Björn Ulvaeus (79), por un lado, y Benny Andersson (77) con Anni-Fria Lyngstad (78), por el otro. Pero con el tiempo, los dos matrimonios se separaron (no a la vez), lo que acabó minando al grupo, que acabó disolviéndose en 1982, tras una década de éxitos.

Lyngstad y Andersson se conocieron en 1969 mientras competían en el Melodifestivalen, un concurso musical sueco que determinaba la representación del país en Eurovisión. Se fueron a vivir juntos en 1971, y por aquellas fechas surgió el proyecto de ABBA, junto con sus amigos Ulvaeus y su esposa, Fältskog. En la época de himnos como 'Take A Chance On Me' o 'Chiquitita' es cuando Lyngstad y Andersson contrajeron matrimonio, pero éxito mundial de la banda y la atención del público afectaron a ambas parejas, que acabaron divorciándose, en 1980 y al año siguiente, respectivamente. Todos volvieron a reunirse en 2021, con el álbum de regreso, 'Voyage'.

