Affleck niega el 'affaire' con una Kennedy y JLo vuelve al mercado: así están los 'Bennifer' una semana después del divorcio

Solo han pasado ocho días desde que supimos que el divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck era de veras, y en Estados Unidos ya buscan pareja a los aún doloridos amantes de Hollywood. Cierto es que aunque la noticia trascendió el pasado 20 de agosto, la diva del Bronx, de 55 años, ya había entregado ella misma los papeles solicitando el trámite a un tribunal de California el pasado 26 de abril. Tanto ella como él llevaban meses digiriendo el fracaso de la segunda temporada de los 'Bennifer', y en este tiempo se han dejaron ver, por separado, en compañía de otras personas. Jennifer, rodeada de amigos en sus vacaciones por el Mediterráneo y en la gran fiesta al más puro 'Los Bridgerton' que ofreció por su cumpleaños en la mansión que tiene en Los Hamptons, y él en, Los Ángeles, frecuentando a Jennifer Garner, la madre de sus tres hijos y con la que sigue manteniendo una estupenda relación.

Tras conocerse el divorcio, a Affleck le han adjudicado ya dos posibles novias. Una es otra Jennifer famosa, Jennifer Aniston (55), la legendaria protagonista de 'Friends' y ex de Brad Pitt. La única pista al respecto es un artículo de la revista 'Heat', que asegura que la soltera de oro de la comedia romántica lleva enamorada de Ben Affleck en secreto desde que rodaron la película 'Qué les pasa a los hombres', hace 15 años. Y la otra, mucho más joven, Kick Kennedy (28), hija de Robert F. Kennedy Jr., sobrino de John F. Kennedy, hasta hace poco candidato independiente a las elecciones presidenciales.

La prima también de otro Kennedy de plena actualidad, John 'Jack' Schlossberg, el atractivo heredero del clan Kennedy que arrasa haciendo política en TikTok, se ha dejado ver las últimas semanas en compañía del actor de 'Batman'. Según 'Page Six' fueron vistos en el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills, además de otros lugares de moda.

De 'nueva ilusión', nada

A pesar de que algunos medios ya hablaban de 'nueva ilusión', el entorno del actor ha salido raudo a desmentir ningún 'affair' con la actriz en ciernes. "No hay nada de cierto en eso", ha negado categóricamente Jen Allen, portavoz de Affleck, en declaraciones a la revista 'People'.

"La distancia, los cambios de humor del actor y la diferencia de caracteres" fueron los motivos del divorcio de JLo y Affleck, según 'People'

La misma publicación apunta las causas que llevaron al fracaso al matrimonio 'Bennifer'. "Son personas muy diferentes", ha expresado una fuente que conoce a ambas estrellas. "Ella es muy pública y más sociable, y él es más introvertido y está feliz de pasar tiempo en casa". Ese sería uno de los motivos, pero también ponen sobre la mesa los constantes "cambios de humor" del actor. Al parecer, sufre "grandes altibajos. Quien dijo ser y quien resultó ser eran dos personas diferentes", dicen. Esa losa les habría pasado factura. "Él no entiende cómo su mal humor afecta a las personas que lo rodean", cuentan sus conocidos. Él a veces era "oscuro y muy temperamental". Amigos de Lopez a menudo le recordaban que no era su responsabilidad atender todas las emociones de Affleck. Sin embargo, "la forma en que se preocupaba por él era casi infantil", insisten.

De nuevo "en el mercado"

Por su parte, aseguran que JLO "ha vuelto al mercado", a tenor de sus últimos selfis de Instagram. Más allá de todas las historias con DeLola, su nueva línea de spritz listos para servirse en una copa con hielos; la actriz y cantante se muestra más arrebatadora que nunca en sus últimos posados.

Después de cuatro matrimonios fallidos, en los que JLo no ha podido cambiar a sus parejas, podría estar lista para encontrar un nuevo amor.

Las casas de apuestas de Las Vegas ya se han puesto en marcha. BetOnline sugiere que el rapero Eminem podría ser el siguiente; le dan una probabilidad de +800. Hay que recordar que el rapero mencionó a la artista en la canción 'I’m Back' hace dos décadas y media.

En segundo lugar estaría el exprometido de Jenny From the Block, el exbeisbolista Alex Rodriguez (quien ahora sale con la entrenadora de 'fitness' Jaclyn Cordeiro). Empatado en el mismopuesto está el cantautor canadiense The Weeknd.

En la parte baja de candidatos de los apostantes aparecen candidatos curiosos el rey del trap latino, Bad Bunny; así como actores consagrados como Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Al Pacino.