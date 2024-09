Marta Pombo y Luis Zamalloa celebran la llegada de sus "dos patitos"

Marta Pombo y Luis Zamalloa han dado un paso más en su historia familiar al dar la bienvenida a sus mellizas, Candela y María. Con esta feliz noticia, la conocida influencer y su esposo se convierten en padres de una familia numerosa, un hito que han recibido con una mezcla de alegría y emoción. Su hija mayor, Matilda, ahora se enfrenta al emocionante rol de hermana mayor, con solo dos años, y la familia Pombo no podría estar más feliz.

Un emocionante anuncio desde el hospital

Este pasado domingo, pasados apenas once minutos de las ocho de la tarde, Luis Zamalloa compartió la noticia del nacimiento de sus mellizas a través de un vídeo en su perfil público. En el mensaje, el orgulloso papá expresó su felicidad al anunciar que todo había salido a la perfección. "Familia, estamos fenomenal. Ha salido todo genial", comentó Luis Zamalloa, radiante desde el hospital donde sus pequeñas acababan de nacer.

El vídeo muestra a Luis en la habitación del hospital, junto a sus dos recién nacidas. Con una sonrisa que no podía ocultar, preguntó a Marta Pombo, quien estaba fuera de plano en ese momento, si quería añadir algo. La respuesta de Marta fue breve pero llena de felicidad: "Estoy feliz". La familia Pombo al completo, incluidas las recién nacidas, se encuentra en perfecto estado, aunque aún no han compartido imágenes de las pequeñas Candela y María.

Un parto adelantado y lleno de emociones

Aunque la fecha prevista para la llegada de Candela y María era el 30 de septiembre, las mellizas decidieron llegar al mundo casi un mes antes. Horas antes del nacimiento, Marta Pombo confirmaba a sus seguidores que se había puesto de parto tras romper aguas. La expectación crecía entre sus seguidores, que no dejaban de enviar mensajes de apoyo y cariño a la familia.

Marta Pombo había compartido en sus redes sociales que se encontraba en la recta final de su embarazo con una mezcla de ilusión y nerviosismo. Ser madre de mellizas es un reto que implica el doble de alegría, pero también el doble de trabajo, algo que la influencer no dudó en admitir ante sus seguidores: "Me agobia y me da miedo que me sobrepase la situación, porque sé y soy consciente de que va a ser difícil". Sin embargo, Marta se mostró decidida a delegar y aceptar ayuda, algo que, según sus propias palabras, le cuesta hacer.

Marta Pombo: una familia unida y preparada para la nueva etapa

A pesar de sus temores, Marta Pombo no está sola en esta nueva etapa de su vida. Además de contar con el apoyo incondicional de Luis Zamalloa, también tiene a su disposición a toda su familia, que ya se está volcando en los preparativos para recibir a las nuevas integrantes del clan Pombo. Marta ha mencionado en varias ocasiones lo importante que es para ella la cercanía y el apoyo de sus seres queridos, especialmente en momentos como este.

Además, la llegada de las mellizas coincide con los preparativos para la cuarta temporada del documental "Pombo", que sigue el día a día de la familia en Prime Video. Con el apoyo de sus padres, Teresa y Víctor, y de sus hermanas María y Lucía, Marta Pombo se enfrenta a esta nueva aventura con la certeza de que podrá superar cualquier desafío.

Una historia de amor que sigue creciendo

La historia de amor entre Marta Pombo y Luis Zamalloa es relativamente reciente, pero llena de momentos significativos. Después de su separación de Luis Giménez, con quien aún mantiene una buena relación, Marta encontró el amor de nuevo en Luis Zamalloa. Su primera aparición pública como pareja fue en julio de 2021, en la boda de Lucía Bárcena y Marco Juncadella, donde ya se les veía felices y enamorados.

La relación se hizo oficial poco después, el 19 de septiembre de ese mismo año, cuando Marta compartió una tierna foto junto a Luis en su perfil, acompañada del mensaje "Cosquillitas en el corazón". Desde entonces, su historia de amor ha avanzado con pasos firmes, llevando a la pareja a casarse y formar una familia que ahora cuenta con tres hijos.

La llegada de Matilda en octubre de 2022 fue el primer gran acontecimiento para la pareja, seguido por su boda un año después, en octubre de 2023, una ceremonia que reunió a 200 invitados y que Marta Pombo describió como "una montaña rusa de emociones". Ahora, con la llegada de Candela y María, la familia Pombo Zamalloa se enfrenta a un futuro lleno de nuevas experiencias y, sin duda, mucho amor.