Marta Peñate se pronuncia sobre la guerra familiar de Sofía Suescun: 'Parece mentira'

Marta Peñate, conocida por su triunfo en 'Supervivientes All Stars', se ha pronunciado recientemente sobre la turbulenta relación entre Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano. Durante su asistencia al FestVal de Vitoria, donde se celebró la presentación del regreso de 'Gran Hermano', la prensa no tardó en interrogarla sobre este controversial tema. Lejos de evitar la polémica, Peñate decidió hablar, aunque con cierta cautela.

Marta Peñate, sin pelos en la lengua sobre la relación entre Sofía Suescun y Maite Galdeano

La presencia de Marta Peñate en el FestVal de Vitoria no pasó desapercibida. Al ser cuestionada sobre la disputa familiar entre Sofía Suescun y Maite Galdeano, Peñate no dudó en dar su opinión, aunque intentando mantener un tono medido. "De verdad no quiero... no lo digo con malas intenciones, lo digo de corazón, puedo decir tres cosas", comenzó, dejando claro que, aunque tiene mucho que decir, prefiere ser reservada en ciertos aspectos.

Marta Peñate fue clara al expresar que, aunque en su momento fue objeto de críticas por parte de Sofía Suescun y Maite Galdeano, ella prefiere no inmiscuirse en asuntos familiares ajenos. Sin embargo, no pudo evitar lanzar una indirecta sobre la posibilidad de que el conflicto entre madre e hija sea, en realidad, un montaje. "Creo que podría ser todo un montaje organizado por Sofía", declaró, dejando entrever sus sospechas sobre la autenticidad de la polémica.

Un conflicto que podría ser una farsa: la opinión de Marta Peñate

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' no se cortó al afirmar que, bajo su percepción, todo el drama entre Sofía Suescun y Maite Galdeano podría ser una estrategia para atraer la atención mediática. "Parece mentira", comentó Peñate, insinuando que quienes la conocen bien sabrán a qué se refiere con estas palabras. "Que se reconcilien pero que les paguen. Que si se reconcilian que les paguen, por qué no", añadió con ironía, dejando caer que todo podría ser una farsa bien orquestada.

Peñate, quien siempre ha sido conocida por no morderse la lengua, demostró una vez más que no teme hablar sobre temas delicados. A pesar de esto, destacó la importancia del silencio en ciertos momentos, sugiriendo que a veces es mejor guardar silencio que avivar más la polémica.

Marta Peñate sigue enfocada en su proyecto personal de maternidad

Más allá de la polémica, Marta Peñate también aprovechó para hablar sobre su vida personal. La exconcursante de 'Supervivientes' compartió que está retomando su proceso de maternidad, algo que ha sido un sueño para ella desde hace tiempo. "Será ahora en septiembre cuando retome el proceso de maternidad", comentó, aunque prefirió no dar muchos detalles debido a su temor a ser "gafada" por quienes no le desean lo mejor.

Con una determinación firme, Peñate expresó su deseo de convertirse en madre, aunque admitió que el camino no ha sido fácil. "Tengo mucha ilusión, si sale ojalá que sea a la segunda, o si no a la tercera o a la cuarta, no me voy a rendir", confesó, demostrando que su perseverancia es una de sus características más fuertes.

Marta Peñate, con su estilo directo y sin rodeos, ha vuelto a captar la atención de todos al hablar sobre la complicada relación entre Sofía Suescun y Maite Galdeano. Aunque insinuó que todo podría ser un montaje, también dejó claro que prefiere no involucrarse en conflictos ajenos. Al mismo tiempo, compartió su ilusión y lucha personal por convertirse en madre, demostrando que su enfoque sigue siendo tanto en su vida personal como en los desafíos que enfrenta.