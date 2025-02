Iker Casillas "desatado" y sin filtros: desde Ayuso hasta Irene Montero

Iker Casillas vuelve a estar en el centro de la polémica, y esta vez no es por su trayectoria deportiva ni por su vida amorosa, sino por su actividad en Instagram. El exguardameta del Real Madrid ha llamado la atención de los usuarios al repartir 'me gusta' a diestro y siniestro a publicaciones de diversas mujeres del ámbito mediático, político y deportivo, generando un revuelo en redes. Los filtros en cuanto a sus numerosos "likes" parecen estar del todo ausentes y algún usuario de la antigua Twitter ha ironizado con el tema, afirmando que el ex guardameta no es "ni de izquierdas ni de derechas".

Los 'likes' de Casillas que incendian las redes

Desde periodistas y presentadoras hasta figuras políticas, Casillas ha interactuado con publicaciones de numerosas mujeres en Instagram. Entre las personalidades que han recibido sus 'likes' se encuentran Angie Rigueiro, periodista de Antena 3 Noticias; Ainhoa Pérez, de DAZN; y Carmen Alcayde, rostro conocido de la televisión española.

Lo que más ha sorprendido a los usuarios es su interacción con figuras políticas de ideologías opuestas, como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, e Irene Montero, exministra de Igualdad. Este detalle ha avivado el debate en redes, donde algunos lo ven como una simple curiosidad y otros lo critican como una actitud fuera de lugar.

Ni de izquierdas ni de derechas, Iker Casillas. pic.twitter.com/ALuMKLfril — Vinnikun (@Vinnikun) February 3, 2025

Un historial sentimental bajo la lupa

Desde su divorcio con Sara Carbonero en 2021, la vida amorosa de Casillas ha sido objeto de especulaciones constantes. A lo largo de los últimos años, se le ha vinculado sentimentalmente con diversas figuras públicas, como la influencer Rocío Osorno y la cantante Sara Denez, aunque el propio exfutbolista desmintiera estos rumores en su momento.

La última relación confirmada del exguardameta ha sido con Claudia Bavel, actriz de cine para adultos, con quien fue fotografiado en un hotel de Barcelona, según publicó la revista Diez Minutos. A pesar de sus intentos por mantener su vida privada alejada de los focos, su presencia en redes sociales parece complicar su discreción.