Julio Iglesias: se va, se va, se va... ¿o no se va?

Julio Iglesias ha hablado. Y lo ha hecho con su estilo inconfundible: directo, elegante y con el sentido del humor intacto. Tras varios días de especulación sobre su estado de salud, el cantante más internacional de nuestro país ha roto su silencio para desmentir rotundamente que esté atravesando un deterioro físico como se había comentado en algunos medios. “Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre”, ha declarado en exclusiva a la revista ¡Hola!, quitando hierro a los rumores y demostrando que sigue más vivo que nunca.

Las alarmas saltaron el pasado 28 de marzo cuando el periodista Carlos Herrera, amigo suyo, reveló en su programa Poniendo las calles que el artista, a sus 81 años, sufría problemas de movilidad a raíz de un tumor benigno en la columna vertebral, un osteoblastoma, y que necesitaba trabajar a diario con un fisioterapeuta. “De cintura para arriba está estupendamente. De cintura para abajo, tiene 500 años”, bromeó Herrera, despertando la preocupación de sus fans en todo el mundo.

Pero Julio, desde su paradisíaca isla privada en Bahamas, ha querido aclarar las cosas personalmente. Asegura que el osteoblastoma al que se refería su amigo pertenece al pasado. “Hace 62 años se formó en mi espalda un tumor benigno, llamado osteoblastoma, que afectó a mi sistema nervioso dorsal y a mis piernas. De esa tumoración fui operado en 1963 y un año y medio después ya estaba totalmente recuperado y estudiando tranquilamente y feliz en Cambridge”, ha explicado.

Genio y figura: "De cintura para abajo no tengo edad"

Europa Press

El cantante ha aprovechado para recordar el profundo afecto que le une a Carlos Herrera, aunque no ha dudado en matizar sus palabras: “Yo a Carlos le quiero muchísimo y no le culpo de nada. Nuestra amistad es estupenda… Pero sí tengo que matizar sus palabras”. Y lo ha hecho con la serenidad y la gracia que lo caracterizan: “Siempre suelo decir con mis amigos, para reírnos, que tengo 20 años de cintura para arriba y muchísimos de cintura para abajo; hoy, por ejemplo, me encuentro con 81 años de cintura para arriba y de cintura para abajo no tengo edad”.

Ante la repercusión mediática, Carlos Herrera también ha querido puntualizar sus palabras y respaldar la versión del cantante: “Hablaba de un osteoblastoma, que es un cáncer benigno muy puñetero. Eso le ocurrió, pero no lo tiene ahora. Lo tuvo cuando fue operado poco después de ese accidente de tráfico. Ahora no tiene ninguno”, afirmó en el programa D Corazón, añadiendo que “la salud no la tiene mal, sigue con humor y con muchas ganas de venirse a España a dar una vuelta”.

Serie sobre su vida en Netflix

Desde su retiro voluntario, Iglesias no se plantea volver a los escenarios, pero sí continúa trabajando en proyectos personales, como la esperada serie sobre su vida que prepara junto a Netflix. “Eso no es retirarse, es seguir trabajando. Tengo el privilegio de poder elegir en qué empleo mis fuerzas, y ahora mismo no tengo la fuerza de antes, pero sí la pasión. Y también me queda algo de vanidad”, ha confesado.

Así, Julio Iglesias vuelve a demostrar que, aunque lleve años lejos de los focos, sigue siendo el gran maestro del tempo, también en lo personal: habla cuando quiere, como quiere, y deja claro que su leyenda sigue más viva que nunca.