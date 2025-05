Vicky Martín Berrocal, la líder de 'las Kardashian españolas': "A los hombres no les gustan las mujeres con las ideas claras"

El éxito del 'reality' de 'Las Kardashian' ha hecho que se hayan multiplicado las docuseries sobre clanes familiares 'vips'. En España teníamos, por ejemplo, el de los Pombo en Amazon Prime Video, al que a partir de este martes 20 de mayo se unen 'Las Berrocal' en Movistar Plus+, con las mujeres de la vida de la empresaria Vicky Martín Berrocal: su madre, Victoria Martín Serrano; su hija, Alba Díaz Martín, y su hermana, Rocío Martín Berrocal.

"Yo veo a las Kardashian desde hace dos temporadas y son tías de éxito con una madre que ha tirado mucho del carro. Como la mía, que también lo ha hecho, y con menos recursos", explica a El Periódico de Catalunya Vicky Martín Berrocal, que defiende que en su 'reality' no han pretendido emular a nadie. "Simplemente hemos defendido ser nosotras mismas y enfrentarnos a la vida con valentía y humildad".

Fue ella la que animó a su familia a sumergirse en esta aventura televisiva de cuatro episodios, en las que se las ve de mudanza, inaugurando una de las tiendas de Vicky en Madrid, compartiendo viaje a Marrakech (Marruecos) y desvelando secretos familiares.

Muchos de ellos están relacionados con el patriarca, el ya fallecido José Luis Martín Berrocal, que fue ganadero y empresario en diferentes sectores y que mantuvo una doble vida, con dos familias. "Mi padre está presente todo el rato. Incluso tenemos un busto de él en casa de cada hija, así que lo ve todo", señala Martín Berrocal.

'Reality' "terapéutico"

"Esta serie ha sido muy terapéutica para nosotras", reconoce la también presentadora del podcast 'A solas con...', ganador de un Ondas. "Yo creo que lo mejor que te puede pasar en la vida es hablar, no quedarte con nada dentro e irte a la cama en paz. Es algo que la gente deberia empezar a hacer, porque te lleva a un sitio sano de convivencia", recalca Vicky.

Vicky Martín Berrocal y su hija, Alba, en 'Las Berrocal' / TXUCA PEREIRA / MOVISTAR PLUS+

Eso es precisamente lo que hacen ellas en 'Las Berrocal', reuniéndose en diversas comidas para hablar abiertamente de sus relaciones. "Gracias a ello hoy nos conocemos mucho más de lo que nos conocíamos", recalca Vicky, que incluso se atreve a hablar de hombres a lo largo de la docuserie.

"A las mujeres decididas se las admira, porque todas somos valientes por naturaleza. Otra cosa es a la hora de tener una pareja, que es más jodido, porque a los hombres no les gusta nada tener a una tía con personalidad y con las ideas claras, porque ellos necesitan ser muy protagonistas y como te los comas, no te quieren. Por eso nosotras estamos solteras", desliza la también diseñadora de moda. La excepción es su hija, Alba, a la que sí se la ve en el 'reality' con su novio.

Diseñadora

Aunque se hizo enormemente conocida en 1997 cuando se casó con el torero Manuel Díaz, El Cordobés, con el que tuvo a su única hija y del que acabó separándose en 2001, Vicky Martín Berrocal se ha ido labrando una sólida carrera como empresaria en el mundo de la moda. Ella no reniega de ese pasado.

Imagen de 'Las Berrocal' / TXUCA PEREIRA / MOVISTAR PLUS+

"Yo era la mujer que estaba en el campo acompañando a mi marido, como muchas otras. Luego la vida me llevó por otro lado y hoy ya no soy la ex de nadie, y he peleado por mi vida como hemos peleado todas, porque en todas las casas cuecen habas", subraya, a la vez que insiste en su voluntad de repetir esta experiencia en próximas temporadas. Igual que su madre, que remarca: "Todavía me quedan algunos secretos que contar".