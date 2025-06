Lamine Yamal y Fati Vázquez se pronuncian sobre su 'relación': "No he matado a nadie..."

Lamine Yamal y Fati Vázquez han sido los protagonistas de la portada de este miércoles de la revista 'Lecturas': "Lamine Yamal se relaja con una influencer de 30 años". El posible romance salió a la luz el pasado lunes y desde entonces los expertos del 'gossip' han intentado conocer al detalle qué podría estar pasando entre ellos dos.

El periodista Javi de Hoyos ha podido contactar con Lamine Yamal para conocer su versión de los hechos. El colaborador de 'La familia de la tele' informó a través de su cuenta de TikTok de que el jugador del FC Barcelona le contó desde un inicio que "no se había liado con Fati".

Dos días después, De Hoyos reconoció que la versión del '19' blaugrana sigue siendo la misma, pero explicó que la información que habría ido a Italia de vacaciones con otros compañeros del Barça es falsa, debido a que fue "con el equipo suyo".

"Estoy recibiendo muchos insultos"

"Me sigue asegurando que no se ha liado con Fati Vázquez", comentó. No obstante, las fotos en exclusiva que han publicado la revista 'Lecturas', en la que se le puede ver con ella en el yate es porque "dentro de ese viaje que hacen con amigos hay un momento en el que ellos están juntos en el yate, pero que no hay nada entre ellos".

El creador de contenido también tuvo la oportunidad de hablar con Fati Vázquez en el penúltimo programa de 'La familia de la tele', donde no se mordió la lengua en ningún momento para destapar toda la verdad sobre la relación que tiene con el hijo de Mounir Nasraoui.

Lo primero que hizo la influencer es dar las gracias por "poderme expresarme después de tantas especulaciones", aparte desveló que "a mí me está cayendo la del pulpo y me parece injusto". Asimismo, reconoció que "tengo 29 años, no 30".

"No he hecho absolutamente nada, no he matado a nadie... es muy heavy y está afectando muchísimo a mi familia", confesó. La tiktoker admitió en 'La familia de la tele' que "estoy recibiendo muchos insultos".

Sobre su viaje a Italia, Fati Vázquez señaló que "simplemente he pasado unos días con él, que es lo que se ve en la portada y ya está. No voy a decir nada más, y tampoco quiero darle bombo al asunto... porque me parece completamente innecesario".