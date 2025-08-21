Drástica decisión
Hecatombe en la vida de Makoke: cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta'
La colaboradora ha tomado esta difícil decisión tras el conflicto personal de su novio el fin de semana pasado
Redacción Yotele
La vida de Makoke acaba de dar un giro de 180 grados. La colaboradora ha cancelado su boda con Gonzalo, prevista para el próximo mes de septiembre, tal y como ha informado el programa 'Tardear' en Telecinco. Difetentes informaciones apuntan a que se trata de una decisión tomada por causas de fuerza mayor, que en ningún caso suponen la ruptura de la pareja.
La idílica relación que mantenían desde que se conocieron hace dos años sufrió un sobresalto el fin de semana pasado, al hacerse público en 'Fiesta' que el empresario había tenido un conflicto personal con una pareja del pasado, que le había llevado a dormir una noche en el calabozo.
Makoke intentó capear el temporal como pudo, pero tras salir del plató se mostró seria y nerviosa por lo ocurrido en directo. Aunque posteriormente se volvió a sentar para participar en otros temas, se mostró preocupada durante todo el programa por lo ocurrido.
Sin embargo, lo ocurrido en 'Fiesta', no habría tenido nada que ver con esta drástica decisión y diferentes fuentes apuntan a que la cancelación de la boda de Makoke y Gonzalo es temporal, por lo que se celebrará en otra fecha, por el momento sin concretar. Será la propia interesada quien aclare lo ocurrido en los próximos días.
- Prohibido el baño en Guardamar: la aparición del “dragón azul” obliga a cerrar las playas
- Ni rojos ni etarras: la curiosa 'norma' de una playa de Alicante
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- Dormir es imposible': así se vive el verano en Carolinas, el barrio con más densidad de población en Alicante
- Abierto: el paseo de Cabo Roig-La Caleta de Orihuela Costa ya es de todos
- La reapertura del paseo del dique de Levante de Torrevieja deberá esperar hasta finales de septiembre
- El bar de la isla de Benidorm sigue funcionando sin licencia a pesar de tener una sentencia firme del Supremo que prohíbe la actividad
- Los 'estudios' que no son grados del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara