Sorpresa con Gonzalo Miró: pillado cenando con una conocida política

Gonzalo Miró y Andrea Levy protagonizan este miércoles unas sorprendentes imágenes derrochando sintonía y complicidad durante una comida para dos en la capital, descubriendo una estrecha amistad que ha sorprendido a muchos, ya que el hijo de la recordada Pilar Miró nunca ha ocultado su ideología socialista y es uno de los grandes defensores de Pedro Sánchez en los platós de televisión, mientras que la política es un referente del Partido Popular y una de las más críticas con el Gobierno.

Pero como dice el dicho popular 'lo cortés no quita lo valiente', y tras conocerse en 'La Roca' -programa de La Sexta presentado por Nuria Roca donde ambos colaboran en la mesa política- su conexión ha sido tal que, al margen de sus creencias políticas radicalmente opuestas, se han hecho amigos y comparten momentos de ocio juntos, como esta semana muestra en un reportaje exclusivo la revista 'Semana'.

Y, aunque Gonzalo mantiene una discreta y sólida relación con la modelo Noelia Velasco desde hace 7 años, su complicidad con Andrea ha hecho que muchos se pregunten sorprendidos si existe algo más que una amistad entre ellos. Algo que el tertuliano televisivo ha aclarado con mucho sentido del humor.

"¿Sorprendente por qué, por ser de derechas? Tengo amigos hasta del Madrid, cuidado. Que no hay que llevarse las manos a la cabeza por eso", ha exclamado entre risas haciendo referencia a que es un seguidor acérrimo del Atlético de Madrid y dejando claro que lo único que tiene con la política popular es una amistad, y que cuando quedan no se habla ni de política ni tampoco de fútbol.