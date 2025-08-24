Belén Esteban presume y dice ser "el cuerpo del verano": "Gordita pero sabrosona"
La televisiva ha estado en Gran Canaria junto a su amiga Anabel Pantoja
Luis Alloza
Mientras espera ansionamente el inicio de la temporada televisiva para retomar sus proyectos profesionales -por el momento se desconoce si continuará en TVE tras su breve paso por la cadena con 'La familia de la Tele' o si volverá a Ten con sus compañeros de 'Tentáculos'- Belén Esteban está disfrutando de uno de los veranos más completos e inolvidables de su vida.
Tras viajar con Miguel Marcos a Estados Unidos para reencontrarse con su hija Andrea Janeiro -que, alejada del foco mediático, reside desde hace años en Los Ángeles-, la colaboradora se regalaba unas vacaciones en Ibiza con su marido y un grupo de amigos. Y este fin de semana, exprimiento al máximo su descanso estival, dejaba sin palabras a Anabel Pantoja apareciendo por sorpresa en su casa de Gran Canaria para pasar unos días muy especiales en compañía de sus respectivas parejas y de la pequeña Alma, que a sus 9 meses tiene "completamente enamorada" a la ex de Jesulín de Ubrique, como ha confesado orgullosa a través de sus redes sociales.
Un reencuentro en el que las íntimas amigas han disfrutado de las playas y la gastronomía canaria, y en el que además de regalarnos un divertido baile al borde de la piscina de la sobrina de Isabel Pantoja al ritmo de 'Tropicroqueta' de Karol G -a la que Belén conoció en su última visita a 'La Resistencia' de David Broncano-, 'La Patrona' ha compartido con sus incondicionales un posado en bañador en el que no ha dudado en autoproclamarse "el cuerpo del verano".
"Gordita pero sabrosona" ha acompañado a su instantánea con mucho sentido del humor, presumiendo orgullosa de sus curvas desde su hotel en Gran Canaria dejando claro que no tiene ningún tipo de complejo.
- Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de 'rojos' y 'etarras' en la playa de Tabarca
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- Los pequeños dragones azules ya se cuentan por docenas en las playas de Guardamar este sábado
- La Guardia Civil detiene a un médico en Alicante por grabar a pacientes sin su consentimiento
- La empresa de baño adaptado en Alicante estudia medidas contra el joven que 'prohíbe' el acceso a 'rojos' y 'etarras
- La suerte de la Lotería Nacional desembarca en Alicante
- El Colegio de Médicos de Alicante abre diligencias informativas por el cirujano detenido tras la muerte de su padre
- Fallece la joven arrollada por su yate tras caer al mar en Xàbia