Se desvela el motivo por el que Makoke ha cancelado su boda: “Ya no se casan”

'TardeAR' daba este jueves, en la recta final del programa, una importante noticia de última hora que afectaba directamente a Makoke y a su novio, Gonzalo Fernández: "Ya no se casan. Hemos podido hablar con varias personas y lo confirma su entorno. Ya está todo cancelado", anunciaban, revelando así, y sin entrar en detalles, la anulación de su boda, prevista para el próximo 12 de septiembre en Ibiza y en cuyos preparativos la colaboradora llevaba completamente volcada desde principios de año.

Una impactante información que la propia ex de Kiko Matamoros confirmaba poco después a través de un comunicado urgente compartido a través de su cuenta de Instagram, explicando los motivos de su decisión y aclarando que su 'sí quiero' no se ha suspendido, sino aplazado por una causa de fuerza mayor.

"Tengo que aclarar que el motivo de cancelar la boda es únicamente de salud de un familiar muy cercano, pido respeto máximo, ya que estamos pasándolo muy mal. Con mi futuro marido estamos más unidos que nunca y está a mi lado. Pido respeto, por favor", expresaba junto a una imagen posando de lo más sonriente junto a Gonzalo.

Un mensaje que eliminaba de sus historias de Instagram para publicar otro similar aunque más escueto en el que, utilizando la misma instantánea que refleja su unión incondicional con su todavía prometido, y sin entrar en detalles, se ha reafirmado en que su enlace no se ha anulado definitivamente: "La boda no se cancela, se pospone. El motivo es familiar y de salud. Gonzalo, mi familia y yo estamos más unidos que nunca", ha asegurado, negando así cualquier posible crisis con su futuro marido.

Esta cancelación 'in extremis' de su boda a tan solo 3 semanas de darse el 'sí quiero' llega tan solo días después de que el pasado fin de semana el programa 'Fiesta' desvelase que Gonzalo había pasado una noche en el calabozo, especulando con la posibilidad de que Makoke se plantease su boda al conocer los problemas legales que había tenido su novio a finales de 2024.

"Ya, sé con quién me caso. Me da exactamente igual lo que se diga. Conozco a mi novio perfectamente, sé de qué estás hablando y no tiene ninguna importancia. Entiendo que le estéis dando bombo, pero que no da para más la cosa. No me altera en absoluto. Se está intentando empañar la boda, me parece de muy mal gusto. No me lo va a empañar eso ni cinco informaciones como esas. Sé cómo han sucedido las cosas. Estoy súper tranquila y él está súper tranquilo. No hay nada que esconder", sentenciaba entonces la tertuliana, presente en el plató, sin imaginar que tan solo 5 días después suspendería su enlace.