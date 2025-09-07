Benita Maestro Joao anuncia que ha completado su transición a mujer: "Me he operado la vagina"

En mayo de 2024 el Maestro Joao anunciaba en el programa 'Baila como puedas' de TVE la decisión más importante de su vida después de 60 años sintiéndose en un cuerpo que no era realmente el suyo: "He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy, que fue lo que parió mi madre. Me llamaré Benita como ella", revelaba muy emocionado, confirmando que pronto comenzaría a dar los primeros pasos para cumplir su sueño.

15 meses después, nada queda del popular vidente. Después de dejarse crecer el pelo, ponerse extensiones y lucir cada vez looks más arriesgados que destilan feminidad, la tertuliana televisiva se operaba el pecho el pasado julio. Un gran paso al frente en su transición sobre el que se sinceraba en su reaparición en el plató de 'D Corazón' con Anne Igartiburu: "El pecho no te hace más mujer. Podría no habérmelo puesto y sería igual mujer. Me queda cambio y además cada vez lo necesito más. Es buscarle más la forma a la mujer que yo quería" confesaba.

Hace unos días, el anteriormente conocido comom Maestro Joao -en sus redes ha cambiado su nombre y ahora es "Benita imparable"- activaba las alarmas sobre su estado de salud al reaparecer ante las cámaras de Europa Press en silla de ruedas en la estación del AVE, rompiendo a llorar cuando la prensa le preguntaba qué le había pasado.

Y ha sido ahora cuando la tertuliana ha confesado en el programa 'Anda Ya!' de Los40 el motivo por el que se mostró tan emocionada y por el que necesitaba ayuda para desplazarse: "Venía de Barcelona. Llego sola y en silla de ruedas porque venía de hacerme la operación de vagina", ha anunciado pletórica. "Me la he operado, estoy ya toda tuneada, toda terminada, ya no me queda más que voy a ir a hacerme los pies la semana que viene" ha bromeado entre risas, haciendo referencia a que un año y medio después de iniciar el proceso ya ha terminado su transición a mujer.

Como ha confesado, "me siento muy bien, me siento muy yo". "Ahora que he terminado la transición, pero en realidad Benita estaba siempre, yo estaba disfrtazada del Maestro Joao, haciendo transformismos sin darme cuenta. Ahora soy yo", se ha sincerado, asegurando feliz que "me ha cambiado hasta el carácter, discuto menos. Me da una rabia...".