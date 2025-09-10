Desfile de Desigual
Nicki Nicole confirma que está "muy enamorada" de Lamine Yamal: "Me ha enseñado a decir 't'estimo'"
La cantante argentina de música urbana ha sido una de las estrellas en el desfile de Desigual en las Tres Xemeneies de Sant Adrià, junto a Ester Expósito, Paris Jackson, Becky G y Lila Moss
Laura Estirado
Hasta ahora todo habían sido fotos en Instagram y algunos mensajes con corazones, pero este miércoles, en el colosal desfile que ha organizado Desigual en las Tres Xemeneies de Sant Adrià para presentar su nueva colección 'premium', la artista argentina de música urbana Nicki Nicole ha revelado con sus propias palabras que sí, que su relación va viento en popa con Lamine Yamal.
"Estoy muy feliz de estar en Barcelona y de asistir a un evento de moda tan importante como este", ha comentado la compositora, de 25 años, enfundada en un dos piezas 'print newspaper' inspirado en la década de los 2000 del catálogo de la firma catalana. "La verdad que recibo mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos", ha manifestado.
Nicole, que no se ha quitado la sonrisa en ningún momento mientras ha posado para la prensa, no ha tenido ningún problema en contestar y callar algunas bocas que andan negando su romance con el 'crack' del Barça, de 18 años.
"'T'estimo"
"¿Estás enamorada de Lamine Yamal?", le han preguntado con insitencia. Y ella ha revelado sonrojándose un poco: "Estoy muy enamorada y muy feliz".
También ha comentado que está "disfrutando del presente" y que está haciendo pinitos con el catalán. "Me ha enseñado a decir "t'estimo, y más palabras", ha confesado antes de disfrutar del 'fashion show' en la Nau de Turbines de las Tres Xemeneies.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta naranja en Alicante: sigue en directo la evolución del temporal en la provincia
- Primeras multas en Playa de San Juan, en Alicante, tras los nuevos avisos de radar
- José Elías compara el precio del café con hacerse rico: 'Si un bar vende el café a 1,10 € y el de enfrente a 1,50, estás atrapado
- ¿Por qué no ha llovido todo lo esperado pese a la alerta naranja en Alicante?
- El coronel Miguel Ángel Jiménez Parejo asume el mando del MOE de Rabasa
- Diecinueve municipios de la provincia de Alicante suspenden las clases este martes ante la alerta naranja por lluvias
- Prohibido el baño en la Gran Playa de Santa Pola
- Reventón húmedo en Redován y Callosa de Segura con vientos de hasta 100 km/h