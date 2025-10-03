La pelea más insospechada de Ilia Topuria: ¿ha roto con Giorgina Uzcategui?
Los rumores de separación entre El Matador y Giorgina Uzcategui han cobrado fuerza en las últimas horas
Los rumores de separación entre Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui han cobrado fuerza en las últimas horas. Tal y como adelantó el periodista especializado en crónica social Javi Hoyos, la pareja dejó de seguirse en redes sociales, e incluso podría haberse bloqueado, hasta que tras su publicación volvieron a "conectarse".
El detalle no pasó desapercibido para los seguidores: ya no aparecían etiquetas de Topuria en las publicaciones de Giorgina, lo que alimenta aún más las especulaciones. La última imagen juntos data de hace 11 semanas, cuando ella compartió una foto acompañada del mensaje: “La magia de conectar”. Desde aquel 12 de julio, no han vuelto a aparecer en redes como pareja.
Mientras tanto, Topuria sí ha compartido fotografías con sus hijos, a quienes dedicó un cariñoso “Los quiero”, pero en esas publicaciones no hay rastro de Giorgina.
Una relación intensa
La historia de amor de la pareja había sido relatada por el propio luchador en un documental, donde definía a Giorgina como “uno de los mejores regalos que me trajo Dios”. Ella, empresaria e influencer, es CEO de una compañía de energías renovables con sede en Estados Unidos. En 2024 dieron la bienvenida a su primera hija en común.
Su relación comenzó de manera fulgurante en diciembre de 2021, tras coincidir en una cena el día 13. Según ambos contaron, la conexión fue inmediata, y desde entonces se mostraron inseparables durante más de dos años.
Hoy, sin embargo, la falta de interacción en redes sociales abre la incógnita: ¿estamos ante una ruptura definitiva o solo frente a un enfado pasajero?
