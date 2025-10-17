Pillan a Gabriel Rufián y Ester Expósito bailando bachata pegados en Madrid

La noche madrileña nunca deja de sorprender, pero lo que ha ocurrido este fin de semana en un pub de Moncloa ha dejado a medio país con la boca abierta. Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso, y Ester Expósito, una de las actrices españolas más populares del momento, fueron captados bailando bachata de forma muy cercana y cómplice.

El vídeo, que circula desde anoche en X (antes Twitter), dura apenas veinte segundos, pero ha sido suficiente para desatar una auténtica tormenta en redes. En las imágenes se puede ver a la protagonista de Élite siguiendo el ritmo con elegancia mientras el político catalán se muestra sorprendentemente suelto y sonriente.

Reacciones inmediatas en redes

“Ayer estuve en un 'after' en Moncloa y lo que vi con mis ojos no fue real, casi me da un 'parrake' viendo bailar a Ester Expósito con Rufián”, escribió el usuario que difundió el vídeo.

En cuestión de horas, el clip se volvió viral. Algunos usuarios reaccionaron con asombro, otros con ironía y unos pocos, con indignación. El periodista Javier Negre fue uno de los primeros en comentar el asunto: "Qué bien viven estos indepes con nuestros impuestos. Rufián cazado con la actriz Ester Expósito en un 'after' de Moncloa donde la gente se pone hasta arriba. A ver qué le cuenta el separatista a su mujer”, publicó.

¿Un baile inocente o algo más?

Hasta ahora no se conocía ningún tipo de amistad entre Rufián y Expósito. El político está casado con la periodista Marta Pagola, con quien tuvo su primer hijo en enero de 2024. Por su parte, Ester Expósito se mantenía oficialmente soltera, aunque hace unos meses fue relacionada con el actor Hugo Diego García, compañero de rodaje en la serie Marfil.

Desde su entorno, nadie ha querido hacer declaraciones, pero fuentes cercanas a la actriz aseguran que “Ester estaba disfrutando de una noche de amigos en Madrid, sin más”. Por ahora, ni Rufián ni Expósito se han pronunciado al respecto.