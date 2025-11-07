Lola Lolita pone toda la carne… en un calendario de adviento

La Navidad empieza con sabor a fuet. Campofrío ha decidido reinventar la tradición y lo hace con su marca más gamberra y juvenil, Snack’IN, que acaba de lanzar el primer calendario de adviento de snacks cárnicos del mercado. Una propuesta tan original como divertida que combina productos, premios y experiencias únicas de la mano de Lola Lolita, la influencer ilicitana con más de 12 millones de seguidores, y Papi Gavi, dos referentes absolutos de la generación Z.

El calendario, de edición limitada, está disponible desde el 4 de noviembre en una selección de puntos de venta, en Amazon y, por primera vez, en TikTok Shop, donde Snack’IN se convierte en la primera marca del sector de snacks en vender sus productos a través de esta plataforma. Un movimiento con el que Campofrío busca conectar directamente con el público más joven y sus nuevas formas de consumo digital.

A lo largo de los 24 días que preceden a la Navidad, el calendario ofrece 20 casillas con fuetitos de Snack’IN en distintos formatos y sabores —desde los clásicos hasta nuevas propuestas exclusivas— que suman 320 gramos por unidad. Las cuatro restantes esconden regalos especiales de la marca y de los influencers, además de 10 Golden Tickets ocultos entre las unidades disponibles.

El calendario de adviento protagonizado por Lola Lolita / INFORMACIÓN

"Queremos crear una experiencia diferente, llevando el espíritu Snack’IN al terreno de la ilusión, utilizando códigos de comunicación adaptados a la generación Z y milenial”, explica Gabriela López-Chicheri, responsable de la marca. "Todo ello de la mano de creadores auténticos, cercanos y alineados con los valores de nuestro público más joven".

Una pop up en el corazón de Madrid

Para celebrar el lanzamiento, Snack’IN abrirá una pop up store en la plaza de Callao (Madrid) del 11 al 17 de noviembre. Este espacio efímero será el punto de encuentro de los fans de Lola Lolita y Papi Gavi, que podrán adquirir el calendario, participar en juegos, sorteos y experiencias exclusivas, y vivir de cerca el universo de la marca.

La acción forma parte de una estrategia más amplia con la que Campofrío pretende unir el mundo físico y el digital mediante experiencias inmersivas que conecten con las nuevas generaciones. Una propuesta que encaja con la filosofía de Snack’IN: diversión, autenticidad y entretenimiento.

El 1 de diciembre será el pistoletazo de salida oficial para comenzar a abrir las casillas del calendario, pero Snack’IN ya ha conseguido lo que buscaba: convertir la espera hasta la Navidad en toda una experiencia para compartir, saborear y disfrutar… al más puro estilo Lola Lolita.