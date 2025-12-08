Así es Rama Duwaji, la 'primera dama de la generación Z' de Nueva York

Cuando Zohran Mamdani fue elegido alcalde de Nueva York el pasado mes de noviembre -el primer alcalde musulmán de la ciudad y uno de los más jóvenes en conseguirlo-, todas las miradas se desviaron hacia su esposa, Rama Duwaji, cuando él la mencionó en su discurso de agradecimiento: "Y a mi increíble esposa, Rama, 'hayati'", dijo, usando la palabra árabe que significa “mi vida”. “No hay nadie a quien prefiriera tener a mi lado en este momento y en todos los momentos”. Duwaji, de 28 años, se ha convertido en la 'primera dama de la generación Z' -título que le han otorgado algunos medios estadounidenses- de Nueva York, redefiniendo por completo el imaginario que existe alrededor de las mujeres de los políticos norteamericanos. A diferencia de otras primeras damas neoyorquinas, la ilustradora no quiere desempeñar tareas oficiales, sino continuar con su trayectoria artística y su foco en causas humanitarias.

Nacida en Houston en 1997, Duwaji es hija de padres sirios y pasó una parte de su infancia en Dubái. En 2019 se licenció en Diseño en la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, y en 2021 se mudó a Nueva York para hacer un máster en ilustración. Sus obras han aparecido recientemente en un artículo del 'The New Yorker', sobre una mujer de Gaza que abandonó su hogar con su gata, en 'Vogue', del pasado mes de octubre, sobre los trabajadores de la confección de la ciudad, y en un artículo de la revista 'The Cut', del pasado mes de septiembre, sobre los objetos que los palestinos se llevaron de sus casas cuando huyeron de Gaza. Pero también ha colaborado con el 'The Washington Post', la BBC, plataformas como Spotify y Apple, así como museos como el Tate Modern.

Más allá de lo estético, sus ilustraciones, muchas veces en blanco y negro, están marcadas por un sentido político y abordan temas como la identidad árabe, la migración, la comunidad, el exilio y la memoria. En los últimos años, Duwaji ha denunciado diferentes causas sociales a través de su obra, como las crisis humanitarias en Oriente Medio. "Lo único que puedo hacer es usar mi voz para denunciar lo que ocurre en Estados Unidos, Palestina y Siria tanto como pueda", expresó la artista en una entrevista para la CNN.

Historia de amor moderna

La historia de amor entre Duwaji y Mamdani nació de la misma manera que surgen ahora la mayoría de relaciones de los milenials y la generación Z: a través de una aplicación de citas. La pareja se conoció en 2021 por Hinge. Según ellos mismo explicaron, en su primera cita, tomaron un café en Qahwah House, una cafetería yemení de Brooklyn. En aquel momento, Duwaji no sabía que él era asambleísta estatal. En octubre de 2024 se comprometieron y, poco después, celebraron un nikah, una ceremonia matrimonial islámica, en Dubái, donde solamente invitaron a sus familiares más cercanos. Finalmente, se casaron en febrero de 2025 en una ceremonia civil en el ayuntamiento de Manhattan.

Poco después de su boda, Mamdani lanzó su campaña para la alcaldía. Duwaji se mantuvo al margen de la campaña política de su marido, al menos de manera pública, ya que según algunas fuentes fue ella quien ayudó a diseñar la identidad visual y la estética digital de la campaña.

Campaña política

La imagen publicitaria de Mandami en Nueva York fue muy distinta a la de cualquier otro candidato. En lugar de los tonos patrióticos o institucionales, la identidad visual mezcló referencias urbanas y emocionales. El alcalde utilizó el amarillo anaranjado del MetroCard, la tarjeta del metro de Nueva York, el azul de los Mets, el equipo de béisbol de la ciudad, y el rojo de los letreros de bodegas y del Departamento de Bomberos. Aneesh Bhoopathy, el diseñador gráfico detrás de los visuales, explicó que la campaña también "se inspiró en los colores vibrates de los taxis amarillos, los vendedores de hot dogs y otros pequeños negocios a destacarse en medio del bullicio de la ciudad".

La tipografía, con su efecto de sombra y apariencia de cómic vintage, estuvo inspirada en los antiguos rótulos pintados a mano de las tiendas que todavía se pueden encontrar en algunos vecindarios. "Queríamos una campaña que hablara el idioma visual de la ciudad, no el de la política", contó Bhoopathy. Al parecer, Duwaji se encargó del pulido de colores, la elección de texturas y la dirección del tono gráfico en redes sociales. "Rama no es solo mi esposa, es una artista increíble que merece ser conocida en sus propios términos", expresó Mandami.