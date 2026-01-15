Julio Iglesias encarga su defensa a José Antonio Choclán, el "abogado de los pactos" que logró ventajas para Aldama

Julio Iglesias ya tiene quien le defienda frente a la denuncia presentada por dos de sus exempleadas contra él por delitos de trata, agresión sexual y lesiones, entre otros, cuya viabilidad ya estudia la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Se trata de José Antonio Choclán, un prestigioso penalista conocido por su facilidad en alcanzar pactos con la Fiscalía, como el que permitió al comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, salir de prisión y ha concluido con la petición de penas de prisión para él muy rebajadas con respecto al resto de investigados, como es el expresidente Ábalos.

Choclán tendrá más complicado urdir un pacto en esta ocasión, según señalan a EL PERIÓDICO fuentes de la abogacía consultadas, siempre que el asunto llegue a judicializarse, pues será difícil convencer al artista a la hora de reconocer unos hechos y alcanzar una conformidad en un asunto que afecta directamente a su reputación e imagen.

Choclán ha podido ser elegido por Iglesias por ser ya conocido de su familia, puesto que en 2023 defendió a su hermano Carlos en un procedimiento frente a Hacienda.

En noviembre de dicho año, logró que la Audiencia Provincial de Madrid redujera su condena a seis meses de cárcel y al pago un total de 29,4 millones de euros entre multa e indemnización por no incluir en el impuesto de sociedades del ejercicio fiscal de 2001 la venta de varios terrenos en Madrid alegando que era residente fiscal en Panamá. Ello se alejaba mucho de la condena solicitada inicialmente por el fiscal, que reclamaba para Carlos Iglesias cuatro años de cárcel, una multa de más de 98 millones de euros y los 19,6 millones defraudados.

También en el caso Púnica, como abogado del "conseguidor" David Marjaliza, logró un pacto que permitió al empresario "arrepentido"abandonar la prisión. Choclán también logró un acuerdo en otra causa instruida en la Audiencia Nacional contra la familia Carceller por fraude fiscal. Eludieron la prisión a cambio de pagar una multa de 92 millones de euros.

Igualmente, defendió a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes en el caso Máster, en el que fue exonerada, y durante unos meses al cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa. Cristiano Ronaldo pagó casi 19 millones de euros para eludir su ingreso en prisión.

En cuanto a Iglesias, y siempre en el caso de que la denuncia acabe admitiéndose tal y como lo plantean las presuntas víctimas, deberá defender al cantante del delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, además de “delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual”, así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores.