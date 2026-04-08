Paz Padilla deja en shock a todos en ‘El Hormiguero’ con su confesión más dura: “Fui víctima de abusos sexuales”

Paz Padilla ha vuelto a demostrar que no tiene filtros, pero esta vez no lo ha hecho a través del humor, sino desde la vulnerabilidad más absoluta. La gaditana acudía anoche a 'El Hormiguero' para promocionar su nueva obra, pero lo que comenzó como una charla distendida sobre el éxito y la resiliencia terminó convirtiéndose en uno de los momentos más impactantes con su inesperada confesión.

Con la voz entrecortada pero la mirada firme, Paz Padilla decidió dar un paso al frente para narrar un episodio que había mantenido bajo llave durante décadas: "Yo sufrí un abuso y nunca lo conté por vergüenza", confesó ante un Pablo Motos visiblemente emocionado.

La entrevista fluyó de manera orgánica hasta que el tema de la culpa y el estigma social salió a relucir. Fue entonces cuando la humorista y presentadora decidió que era el momento de soltar lastre. Padilla explicó que el suceso ocurrió hace muchos años, en una etapa de su vida en la que la sociedad no ofrecía el respaldo ni las herramientas de denuncia que existen hoy en día.

"Durante mucho tiempo me castigué a mí misma. Pensaba que si lo decía, la gente me miraría diferente o que incluso pensarían que yo tuve algo de culpa", explicó Paz.

El silencio de la gaditana no fue por falta de carácter —algo que siempre le ha sobrado— sino por ese mecanismo de defensa tan común en las víctimas: el miedo al juicio ajeno. Según relató, el proceso de sanación ha sido largo y ha necesitado de mucha introspección y ayuda profesional para entender que la única responsabilidad recae sobre el agresor.

Pablo Motos, que suele manejar con destreza los tiempos de la emotividad, permitió que Paz se explicara sin interrupciones. La artista detalló cómo aquel trauma influyó en su forma de relacionarse y en esa coraza de "mujer fuerte" que ha proyectado siempre ante las cámaras. "A veces el humor es solo un escudo para que nadie vea donde te duele", reconoció bajo la atenta mirada de Trancas y Barrancas, que permanecieron en silencio en un inusual gesto de respeto.

Paz insistió en que su decisión de hablar ahora no busca la compasión, sino servir de referente para otras personas que estén pasando por lo mismo. "No hay que tener vergüenza. La vergüenza es para quien lo hace, no para quien lo sufre", sentenció, provocando una ovación espontánea en el plató que duró varios segundos.

A pesar de la dureza del testimonio, la entrevista no perdió el espíritu de superación que caracteriza a la invitada. Paz Padilla utilizó su paso por el programa líder de la televisión para recordar que, aunque las heridas dejan cicatriz, no tienen por qué definir el futuro de nadie.

La presentadora también tuvo tiempo para hablar de su filosofía de vida, muy centrada en el desapego y la aceptación de la muerte y el dolor, temas que ya trató en su exitoso libro y obra de teatro 'El humor de mi vida'. Sin embargo, esta nueva revelación añade una capa de profundidad a su discurso: Paz no solo ha aprendido a despedirse de los que se van, sino a rescatarse a sí misma de los infiernos del pasado.