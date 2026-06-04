Lola Lolita ¿Flores?: el acento andaluz de la influencer ilicitana que ha sorprendido en las redes sociales

Lola Lolita ha vuelto a convertirse en tema de debate en las redes sociales. La creadora de contenido, nacida en Elche y una de las influencers españolas más conocidas de su generación, ha recibido una oleada de comentarios después de aparecer en un vídeo hablando con un acento que muchos usuarios identifican como andaluz. La pregunta se ha repetido con insistencia en X: “¿Por qué habla así si es de Elche?”

La polémica llega en plena resaca de La Casita de Bad Bunny, el espacio VIP del concierto del artista puertorriqueño en Madrid que se ha convertido en uno de los grandes fenómenos virales de los últimos días. Lola Lolita fue una de las invitadas que más dio que hablar después de que circularan imágenes de un supuesto altercado en esa zona. La influencer explicó después que hubo “overbooking” y que algunas personas buscaban el enfrentamiento.

El acento como nuevo frente de la polémica

La discusión ya no gira solo en torno a lo ocurrido en el concierto, sino a la forma en que Lola Lolita se expresa en redes. Varios usuarios han criticado que utilice un supuesto acento andaluz pese a ser ilicitana. Otros han ido más allá y lo han interpretado como una forma de caricaturizar o ridiculizar a otra persona.

Ese es el punto más delicado del debate. En España, los acentos no son neutros: arrastran identidad, clase, territorio y muchos prejuicios. El andaluz, en particular, ha sido históricamente imitado en televisión, humor y redes de una manera que no siempre resulta inocente. Por eso, cuando una persona pública adopta un acento que no es el suyo, la reacción puede ser inmediata.

En este caso, parte de las críticas no se centran solo en si el acento es real o impostado, sino en para qué se usa. No es lo mismo que a alguien se le pegue una entonación por convivencia, broma privada o contexto, que emplearla para burlarse de otra persona. Ahí está la frontera que las redes están señalando.

De Elche a Madrid: identidad local y personaje público

Lola Lolita, nombre artístico de Lola Moreno, nació en Elche y se hizo conocida principalmente por su actividad en TikTok, Instagram y YouTube. Su figura está muy ligada a la generación de creadores que han construido fama, negocio y personaje público desde el móvil, con una exposición constante ante millones de seguidores.

Precisamente por eso, cualquier gesto se amplifica. Un cambio de tono, una frase o una forma de hablar pueden convertirse en debate nacional en cuestión de minutos. En el caso de una influencer alicantina, además, el contraste territorial ha servido de combustible para la conversación: si es de Elche, ¿por qué suena ahora como si estuviera imitando otro acento?

La trampa de los acentos en redes

La polémica revela algo más amplio que el caso concreto de Lola Lolita. En redes sociales, los acentos se han convertido en parte del espectáculo. Se exageran, se imitan, se mezclan y se convierten en marca personal o recurso humorístico. Pero también pueden activar rechazo cuando se perciben como impostura o burla.

La reacción contra la influencer mezcla varias capas: el cansancio hacia ciertos perfiles de fama digital, la polémica previa de La Casita, la crítica al elitismo de los espacios VIP y ahora la sensibilidad sobre los acentos. Todo eso ha hecho que una escena aparentemente menor haya terminado alimentando un debate mucho más grande.

El problema no es tener acento, sino usarlo como disfraz

España es un país de acentos. El valenciano, el murciano, el andaluz, el gallego, el canario, el catalán o el madrileño forman parte de la identidad oral de millones de personas. El problema aparece cuando un acento se usa como disfraz momentáneo, como recurso cómico o como forma de ridiculizar a alguien.

Por eso la crítica a Lola Lolita conecta con una sensibilidad creciente: cada vez hay menos paciencia con las imitaciones que convierten una manera de hablar en caricatura. Lo que antes podía pasar como una broma más, hoy puede leerse como clasismo, burla territorial o falta de respeto.

Una polémica pequeña que dice mucho

Puede parecer una discusión menor, pero no lo es del todo. El caso muestra cómo funcionan hoy las redes: una influencer entra en un espacio viral, protagoniza una escena comentada, responde o aparece en vídeo, y cualquier detalle se convierte en material de juicio público.

Lola Lolita no está siendo cuestionada solo por una forma de hablar. Está siendo juzgada dentro de un clima de hartazgo hacia la cultura influencer, los privilegios de los famosos y el modo en que algunos creadores construyen personajes en internet.

La pregunta “¿pero no era de Elche?” resume todo eso en una frase breve: identidad, autenticidad, postureo y acento. Y en el ecosistema digital actual, pocas cosas se castigan tanto como la sensación de impostura.