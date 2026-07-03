Así va a ser la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Madison Square Garden, mil invitados y Nueva York blindada

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce es uno de los grandes acontecimientos sociales del año en Estados Unidos. Aunque la pareja no ha confirmado oficialmente los detalles, varios medios citados por EFE sitúan la celebración principal este viernes en el Madison Square Garden, en pleno Manhattan, ante alrededor de mil invitados.

El escenario no puede ser más simbólico. Swift ha actuado en numerosas ocasiones en el Garden, una de las sedes más reconocibles del deporte y la música mundial. Ahora, según las informaciones publicadas, el recinto se habría transformado para acoger una boda de alta seguridad, lejos de las miradas de curiosos y paparazzi.

Cena de ensayo y ceremonia en la pista central

Los actos comenzaron este jueves con una cena de ensayo en el teatro Infosys del Madison Square Garden, con unos 100 invitados.

Hoy viernes es el gran día. Según las informaciones recogidas por EFE, las puertas se abrirían para los invitados a las 15.30 horas y el cóctel comenzaría media hora después en el vestíbulo del sexto piso. La ceremonia arrancaría a las 17.30 horas en la pista central del Garden, el mismo espacio donde se celebran los grandes conciertos y los partidos de los New York Knicks.

Para la ocasión, el interior habría sido convertido en una especie de jardín, con césped, alfombras, toldos y un escenario especial. Fuentes citadas por la revista People niegan, sin embargo, que se haya construido un castillo dentro del recinto.

Calles cortadas y móviles prohibidos

La boda llega en una semana especialmente compleja para Nueva York. Coincide con los festejos del Día de la Independencia, la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos, partidos del Mundial de fútbol y una ola de calor. Aun así, la pareja contaría con varias capas de seguridad.

Según la información difundida, se habrían solicitado cortes de calles alrededor del Madison Square Garden desde ayer jueves y hasta este sábado, aunque los usuarios de trenes y metro que llegan a Penn Station, situada bajo el estadio, podrían utilizar otros accesos.

El blindaje del recinto facilita además la privacidad: permite la entrada de vehículos con cristales tintados, no tiene ventanas hacia el exterior y cuenta con seguridad propia. Los invitados, según las informaciones publicadas, habrían firmado acuerdos de confidencialidad y no podrían llevar sus teléfonos móviles durante los eventos.

Invitados de la música, el cine y el deporte

La lista de asistentes también alimenta la expectación. Entre los nombres mencionados figuran Selena Gomez, Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, las hermanas Haim, Suki Waterhouse y Gigi Hadid.

También se ha apuntado la posible presencia de grandes figuras de la industria del entretenimiento, como Bob Iger, responsables de Disney o cineastas como Steven Spielberg. En el plano musical, se cita a colaboradores habituales de Swift como Jack Antonoff, Max Martin y Aaron Dessner, además de artistas como Miranda Lambert o Kelsea Ballerini.

Entre las actuaciones previstas durante el festejo, han trascendido los nombres de Stevie Nicks y Tim McGraw.

Una boda con donación millonaria

Antes de la celebración, Swift y Kelce han anunciado una donación de 26 millones de dólares a una veintena de organizaciones benéficas de Estados Unidos. Entre las entidades beneficiadas hay bancos de alimentos, hospitales infantiles, programas educativos y una organización contra la crueldad animal.

Nueve de esas organizaciones están en Nueva York. Una de ellas, City Harvest, recibió un millón de dólares, según la información recogida por Variety y citada por EFE. Su directora ejecutiva agradeció la donación y la definió como una muestra de compromiso con la lucha contra el hambre en la ciudad.

¿Ya se casaron en privado?

La celebración en el Madison Square Garden podría no ser el acto legal de la boda. Según Page Six, citado por EFE, Taylor Swift y Travis Kelce ya se habrían casado en una ceremonia privada con un grupo reducido de allegados, posiblemente en Tennessee, el estado donde la cantante inició su carrera musical.

De confirmarse, el evento de Nueva York funcionaría como la gran celebración pública —aunque blindada— de una unión ya formalizada. La pareja anunció su compromiso en agosto del año pasado con varias fotografías en Instagram, pero desde entonces ha mantenido un silencio casi absoluto sobre los preparativos.

El Madison Square Garden, escenario de grandes hitos

La elección del Garden encaja con el tamaño del acontecimiento. Desde su inauguración en 1968, el Madison Square Garden ha acogido grandes eventos deportivos, musicales, religiosos y políticos: mítines presidenciales, misas papales, combates históricos de boxeo, el nacimiento de WrestleMania, conciertos de Billy Joel durante una década y momentos icónicos de la NBA.

También tiene antecedentes nupciales. En 1975, el cantante Sly Stone se casó allí con la modelo Kathy Silva antes de un concierto. Y en 1982 acogió el casamiento simultáneo de más de 2.000 parejas de la Iglesia de la Unificación, un hito reconocido con un récord Guinness.

Si finalmente se confirma la ceremonia de Swift y Kelce, el Garden sumará otra página a su lista de eventos memorables: una boda pop, deportiva y mediática en el corazón de Nueva York, organizada con la discreción de una operación de Estado.