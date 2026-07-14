Cari Lapique y Carla Goyanes presumen de vacaciones familiares en Alicante y Altea: fútbol, piscina y gastronomía local

Cari Lapique ha elegido la provincia de Alicante para disfrutar de unos días de vacaciones en familia. La empresaria ha compartido en Instagram imágenes y vídeos de su paso por Altea, el hotel Asia Gardens y otros enclaves de la Costa Blanca junto a su hija, Carla Goyanes, su yerno, Jorge Benguría, y sus nietos.

"En Alicante/Altea disfrutando de los Benguría, de su torneo, del hotel Asia Gardens y de la gastronomía local", escribió Lapique en una publicación acompañada por la canción "Baila Baila Baila", de Ozuna.

Una escapada con sabor alicantino

Las imágenes muestran diferentes momentos de la estancia familiar: comidas en restaurantes, jornadas de piscina, visitas a chiringuitos y tiempo compartido junto al Mediterráneo.

Según ha publicado la revista "¡HOLA!", en el viaje participan los tres hijos de Carla Goyanes y Jorge Benguría: Carlos, que acaba de cumplir 14 años; Santi, de 11; y Beltrán, que cumplió siete en mayo.

La gastronomía de la zona también ocupa un lugar destacado en la escapada, tal y como subraya la propia Cari Lapique en el texto que acompaña al vídeo.

Un torneo de fútbol en familia

Uno de los planes centrales de las vacaciones ha sido el torneo disputado por Carlos, el mayor de los nietos. La familia acudió a animarlo durante el partido y Lapique celebró posteriormente el resultado: "Carlos y su equipo ganaron".

La publicación ha recibido numerosos mensajes de seguidores que destacan la unión familiar y les desean un buen verano.

De Altea a Asia Gardens

La estancia combina la costa de Altea con el complejo Asia Gardens, situado en Finestrat, y diferentes planes de ocio y restauración en la provincia.

Cari Lapique ha convertido así sus días en Alicante en una sucesión de momentos familiares, deporte y gastronomía, con sus nietos como grandes protagonistas de las imágenes compartidas en redes sociales.