Los memes sobre Mbappé y Ester Expósito tras la derrota francesa en el Mundial
La actriz fue grabada en Madrid horas después del triunfo de España ante Francia y de convertirse en tendencia en las redes sociales por su relación con el delantero galo
Ester Expósito ha reaparecido este miércoles en Madrid después de que España eliminara a la Francia de Kylian Mbappé en las semifinales del Mundial de 2026. La actriz salió de su domicilio con gorra y gafas de sol, habló por teléfono mientras caminaba y subió sin hacer declaraciones a un taxi que la esperaba en la puerta.
Las imágenes han despertado interés por la relación sentimental que distintos medios atribuyen desde hace meses a Expósito y al delantero francés. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que sean pareja, por lo que resulta más preciso hablar de un supuesto romance.
Silencio ante las preguntas
Expósito no respondió a las preguntas sobre el partido, el estado de ánimo de Mbappé ni la posibilidad de que hubiera seguido la semifinal desde Madrid.
La grabación la muestra seria y concentrada en su teléfono antes de entrar en el vehículo.
Los memes antes del España-Francia
Durante las horas anteriores a la semifinal, el nombre de la actriz se convirtió en tendencia en las redes sociales. Numerosos usuarios publicaron bromas y memes en los que le pedían que distrajera o agotara a Mbappé antes del encuentro.
Los mensajes mezclaban fútbol y prensa del corazón, aunque algunos reducían a Expósito a su supuesta relación con el jugador y la responsabilizaban, en tono humorístico, de influir en su rendimiento deportivo.
La actriz no participó públicamente en esa conversación ni confirmó si había viajado durante el torneo para acompañar al futbolista. Aunque algunos medios esperaban encontrarla en las gradas de Dallas, finalmente permaneció en Madrid.
España frena a Mbappé y alcanza la final
La selección española derrotó a Francia por 2-0 en el estadio de Arlington, en el área de Dallas. Mikel Oyarzabal abrió el marcador de penalti en el minuto 22 y Pedro Porro amplió la ventaja durante la segunda parte.
España consiguió contener a Mbappé, que apenas pudo generar peligro ante la defensa de "La Roja". El delantero reconoció después la superioridad del conjunto español y la incapacidad de Francia para ejecutar correctamente su planteamiento.
La derrota impidió que Francia disputara su tercera final mundialista consecutiva. España, por su parte, se medirá el domingo 19 de julio al ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.
Una relación rodeada de especulaciones
Los rumores sobre Expósito y Mbappé comenzaron a circular con fuerza a principios de 2026, después de que ambos fueran relacionados con encuentros en Madrid y París. Posteriormente aparecieron fotografías compartiendo diferentes planes, pero mantuvieron silencio sobre la naturaleza de su vínculo.
Esa falta de confirmación ha convertido cada aparición de la actriz y cada gesto del futbolista en material para nuevas interpretaciones. Su salida de casa tras el España-Francia vuelve a alimentar la conversación, pero deja una única certeza: Expósito prefirió no hablar y las imágenes no revelan de qué lado vivió una semifinal que terminó con España en la final y Mbappé fuera de la lucha por el título.
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