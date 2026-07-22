Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso nivel rojo calorCierres Alicante meteorologíaMunicipios alerta máximaCaso ZapateroMulta pasajera ebriaRosalía la líaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Amor de verano

Se destapa el romance sorpresa entre el futbolista Héctor Bellerín y la actriz Carolina Yuste

El jugador del Real Betis y la protagonista de 'La Infiltrada' han sido cazados compartiendo un romántico picnic y un apasionado beso que confirma su relación

Héctor Bellerín / Carolina Yuste.

Héctor Bellerín / Carolina Yuste. / LA SEXTA / ANTENA 3

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Madrid

El verano siempre nos regala romances inesperados y, en esta ocasión, los protagonistas forman una combinación tan sorprendente como mediática. El futbolista del Real Betis Héctor Bellerín y la actriz Carolina Yuste, una de las intérpretes más aclamadas de nuestro cine tras el éxito de 'La Infiltrada', se han convertido en la pareja del momento, tal y como publica este miércoles en exclusiva la revista Semana.

Mientras que la actualidad deportiva sigue pendiente del balón, el defensa verdiblanco acapara ahora todas las miradas por un motivo estrictamente personal. La citada publicación ha sacado a la luz las primeras imágenes de la pareja compartiendo un distendido paseo por Madrid que culminó en un improvisado picnic al aire libre en un parque.

"A ambos los vimos compartiendo un plan de lo más divertido que deja entrever la buena sintonía que existe entre ellos", apuntan desde la revista.

Un apasionado beso que confirma su amor

A pesar de que el plan parecía una cita tranquila, la complicidad entre ambos terminó haciendo saltar todas las alarmas. Según detalla Semana, durante su encuentro en el parque la pareja dio rienda suelta a la pasión y se fundió en un romántico beso, confirmando que entre ellos hay algo mucho más profundo que una simple amistad.

Noticias relacionadas

Tanto Bellerín como Yuste son muy celosos de su intimidad y nunca habían dado pistas sobre este acercamiento en sus redes sociales. Sin embargo, estas imágenes no dejan lugar a dudas y prometen convertirles en una de las parejas más seguidas de la temporada.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La autopsia descarta la muerte violenta de la mujer en Almoradí y la Guardia Civil deja en libertad a su pareja
  2. El recuerdo del Elche a sus dos campeones del mundo
  3. La playa más larga de la provincia de Alicante: casi 7 kilómetros de arena fina para disfrutar del verano
  4. El incendio de un vehículo provoca retenciones de hasta cuatro kilómetros en la A-70 en Alicante
  5. La ola de calor deja un reventón térmico en Elda y Petrer y una fuerte tormenta en Banyeres
  6. Alicante completa el calendario de festivos de 2027: así quedan los días no laborables para Hogueras
  7. El Ayuntamiento de Orihuela prohíbe a todos sus empleados públicos el uso de la IA
  8. Torrevieja pide una orden de alejamiento del paseo Juan Aparicio para un vendedor ilegal detenido por agredir a un policía

L’ombra en parcs infantils d’Alacant anunciada en gener arribarà en novembre

L’ombra en parcs infantils d’Alacant anunciada en gener arribarà en novembre

Videoanálisis de Toni Cabot sobre la declaración judicial del eldense Julio Martínez en la Audiencia Nacional por el caso Zapatero

Alicante cierra los parques, el Castillo de Santa Bárbara y veladores ante el aviso rojo

Alicante cierra los parques, el Castillo de Santa Bárbara y veladores ante el aviso rojo

Investigan por maltrato animal al responsable de una protectora tras hallar seis perros muertos y varios en estado crítico

Investigan por maltrato animal al responsable de una protectora tras hallar seis perros muertos y varios en estado crítico

OpenAI asegura que su IA se descontroló y atacó de forma autónoma a otra empresa

OpenAI asegura que su IA se descontroló y atacó de forma autónoma a otra empresa

Antonio Banderas y Rosalía, los favoritos para irse de cañas en la Comunitat Valenciana

Antonio Banderas y Rosalía, los favoritos para irse de cañas en la Comunitat Valenciana

Los extranjeros acaparan el 45 % de las compras de vivienda en Alicante

Los extranjeros acaparan el 45 % de las compras de vivienda en Alicante

Elche ofrece refuerzo escolar para familias vulnerables en Carrús y Los Palmerales

Elche ofrece refuerzo escolar para familias vulnerables en Carrús y Los Palmerales
Tracking Pixel Contents