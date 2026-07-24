La emocionante carta de Cayetano Rivera a Carmen Ordóñez 22 años después de su muerte: “Siempre contigo, aún sin ti”

Cayetano Rivera ha rendido homenaje a su madre, Carmen Ordóñez, cuando se cumplen 22 años de su fallecimiento, ocurrido el 23 de julio de 2004. Habitualmente discreto al hablar de su vida privada, el torero ha compartido esta vez una extensa carta abierta en la que agradece públicamente todo lo que recibió de ella.

El mensaje, publicado en Instagram, está acompañado por una fotografía en blanco y negro en la que Cayetano aparece siendo un bebé junto a su madre. Una imagen familiar con la que ha recordado la faceta más íntima de una mujer que durante décadas fue una de las grandes protagonistas de la crónica social española.

“Gracias porque siempre estabas”

Cayetano comienza su carta con unas palabras directas de agradecimiento: “Madre, gracias”. A partir de ahí, destaca la presencia incondicional de Carmen Ordóñez durante su infancia y, especialmente, en los momentos más difíciles.

“Gracias porque siempre estabas. Incondicionalmente. Sin pedir nada a cambio. Para todo, pero especialmente para los momentos difíciles, porque fue así como me enseñaste a amar”, escribe.

El hijo de Carmen Ordóñez y Francisco Rivera “Paquirri” asegura que aquella manera de cuidar y proteger a sus hijos sigue influyendo en su forma de entender el amor y las relaciones familiares.

Los valores que le dejó Carmen Ordóñez

En su carta, Cayetano Rivera no se limita a recordar el cariño de su madre. También subraya los principios que le transmitió mediante su propio comportamiento.

“Me enseñaste valores con tu ejemplo. Me inculcaste principios. Supiste todo lo que me faltaba y me diste mucho más de lo que podías”, expresa.

El torero pone así el acento en la capacidad de Carmen Ordóñez para detectar las necesidades de sus hijos y acompañarlos incluso cuando ella misma atravesaba momentos complicados.

Carmen fue madre de Francisco y Cayetano Rivera, fruto de su matrimonio con Paquirri, y de Julián Contreras Ordóñez, nacido de su relación con Julián Contreras. Los tres han recordado en diferentes momentos el fuerte vínculo que mantenían con ella.

“Libraste tus batallas en silencio”

Uno de los pasajes más emotivos del texto es aquel en el que Cayetano reconoce los sacrificios que su madre realizó sin hacerlos visibles ante los demás.

“Te esforzaste. Te sacrificaste. Libraste tus batallas en silencio, cuando nadie miraba, cuando nadie veía. Y, aun así, nunca dejaste de ser tú”, señala.

Para el torero, esa capacidad para sobreponerse a las dificultades sin dejar de proteger a sus hijos representaba la verdadera fortaleza de Carmen Ordóñez. “Ahí estaba tu verdadera fuerza. Ahí estaba tu luz”, añade.

Sus palabras recuerdan que, detrás del personaje público conocido como Carmina o “la divina”, existía una madre que intentó preservar el bienestar de sus hijos frente a los episodios más dolorosos de su vida.

“Cuanto más vivo, más comprendo lo que hiciste”

El paso del tiempo ocupa un lugar central en la carta. Cayetano reconoce que, a medida que cumple años y acumula nuevas experiencias, entiende mejor las decisiones y esfuerzos realizados por su madre.

“Quiero darte las gracias y decirte que te quiero. Porque cuanto más vivo, más comprendo lo que hiciste por nosotros”, confiesa.

La reflexión no se dirige únicamente a Carmen Ordóñez. El torero amplía el homenaje a todos los padres y madres que se entregan por completo al cuidado de sus hijos, muchas veces sin que su esfuerzo sea reconocido.

“Gracias también a todas las madres y padres que lo dan todo por sus hijos. El amor marca la diferencia”, afirma.

El recuerdo de Carmina, 22 años después

Carmen Ordóñez falleció en su domicilio de Madrid a los 49 años. Su muerte provocó una enorme conmoción y abrió una etapa especialmente dolorosa para sus tres hijos, que desde entonces han mantenido vivo su recuerdo de distintas maneras.

En esta ocasión, Cayetano ha elegido una carta íntima que concluye con una frase que resume la ausencia y, al mismo tiempo, la permanencia de su madre en su vida: “Siempre contigo, aún sin ti...”.

Más de dos décadas después, el torero deja a un lado su reserva habitual para mostrar que los consejos, los valores y la forma de querer de Carmen Ordóñez continúan presentes en su día a día.