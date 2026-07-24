El surrealista caso de Chenoa y la mujer que asegura que su perrita Cloe es la mascota que le robaron en Tenerife

Chenoa se ha visto envuelta en una polémica inesperada después de que una mujer llamada Cristina asegurase públicamente que Cloe, la perrita de la artista, podría ser en realidad Lola, una mascota que, según su relato, le fue sustraída en Tenerife en abril de 2024.

La mujer ha difundido el caso a través de las redes sociales y ha pedido que el animal se someta a una prueba de ADN para comprobar su identidad. Afirma que antes intentó resolver el asunto de manera privada, pero que no obtuvo respuesta por parte de la cantante.

Ante la repercusión alcanzada por la historia, el equipo de Chenoa ha emitido un comunicado en el que rechaza las sospechas y defiende que la documentación veterinaria y el proceso de adopción demuestran que Cloe y Lola no son la misma perra.

Las similitudes que despertaron las sospechas

Cristina sostiene que existen varios rasgos físicos coincidentes entre ambos animales. Entre ellos menciona una visible mancha blanca en la zona del hocico y la frente, así como la heterocromía: la presencia de un ojo de cada color.

Según su versión, Lola había sido un regalo para su hijo y desapareció después de que se la sustrajeran durante un viaje a Tenerife. La mujer asegura haber puesto el asunto en conocimiento de la Policía.

Al reconocer en las redes sociales de Chenoa una perrita con características similares, decidió reclamar una prueba genética que permita despejar cualquier duda. Por el momento, no consta que se haya realizado ese análisis de ADN solicitado por la denunciante.

Chenoa afirma que la adopción fue completamente legal

Cloe llegó a la vida de Chenoa después de ser adoptada en diciembre de 2024 a través de una protectora de animales de Alhaurín de la Torre, en Málaga.

En el comunicado difundido por su equipo, la artista asegura que la adopción se realizó “cumpliendo estrictamente con todos los protocolos legales”. El proceso habría incluido controles veterinarios, el escaneo del animal y la implantación de un nuevo microchip por parte de la asociación.

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La respuesta subraya que no se trata del mismo animal y que toda la documentación vinculada a la adopción se encuentra en regla.

Las radiografías que, según su equipo, descartan otro microchip

Uno de los principales elementos esgrimidos por el entorno de Chenoa es la revisión veterinaria realizada a Cloe. La perrita habría sido sometida a una inspección física y a varias radiografías con el objetivo de determinar si había portado previamente otro microchip.

El equipo de la cantante afirma que esas pruebas descartaron categóricamente la existencia de cualquier dispositivo anterior. Este dato resulta relevante porque, según la mujer que reclama al animal, Lola sí llevaba un microchip cuando desapareció.

“Comprendemos perfectamente el dolor de cualquier persona que haya perdido a su mascota, pero la documentación legal y veterinaria confirma de manera concluyente que no se trata del mismo animal”, sostiene el comunicado.

La nota concluye que no se alimentarán más especulaciones sobre un expediente que consideran “totalmente cerrado y en regla”.

Chenoa evita responder ante las cámaras

Tras la difusión del comunicado, la artista ha reaparecido ante los medios, aunque ha evitado realizar declaraciones sobre la polémica.

Chenoa fue captada llegando en coche a su domicilio y no respondió a las preguntas de los periodistas. Poco después recibió la visita de Natalia Rodríguez, amiga de la cantante desde su participación en Operación Triunfo, que tampoco quiso pronunciarse sobre el asunto.

La intérprete salió posteriormente de su vivienda para pasear a Cloe, pero, al percatarse de la presencia de las cámaras, dio media vuelta y regresó rápidamente al interior.

Su silencio público contrasta con la firmeza del comunicado emitido por su equipo, que da por descartada cualquier posible relación entre Cloe y la perrita desaparecida en Canarias.

Chenoa considera el asunto aclarado, mientras que la mujer mantiene su petición para que una prueba genética determine definitivamente si Cloe y Lola son o no el mismo animal.